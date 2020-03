Teletrabajo: derogan la eximición de las contribuciones a las empresas

El Ministerio de Trabajo reemplazó una resolución que eximia a las empresas del pago de las contribuciones patronales a los trabajadores que no cumplieran funciones durante el periodo de cuarentena total. Mediante la resolución 276 con la firma del ministro Claudio Moroni se deroga una previa por lo que no habrá diferenciación en los recibos de sueldos entre trabajadores esenciales y no esenciales.