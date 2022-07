Medidas de fuerza y desencuentros

… que, mientras los “millenials” ganaderos siguen muy activos y se reunieron esta vez en Río Cuarto convocados por el IPCVA, se supo que silenciosamente se levantaron las últimas restricciones a la exportación de carne, lo que justificaría el nuevo salto que estarían registrando las exportaciones, especialmente de vaca a China, que era la categoría más restringida.

Eso, y los precios internacionales aún por encima de los u$s5.000 /tn, pueden mantener cierta firmeza de la plaza que sigue mostrando debilidad en la demanda interna, aún con el aguinaldo de este mes. Algo similar ocurre con la leche, que mantiene sus cotizaciones internacionales por arriba de los u$s4.000/tn, aunque la situación interna no es tan alentadora, entre otras cosas, por los problemas de transporte (gas oil y bloqueos), y los aumentos de costos por alimentación extra (heladas terminaron las pasturas de invierno) y mayores gastos de energía por el frío y equipos. Entre los agricultores el desconcierto es mayor aún, ya que las decisiones son perentorias. Así se escuchaba en los corrillos de Maizar, que volvió también a su encuentro anual “presencial” tras dos años de pandemia.

La falta de lluvias y de humedad en el perfil del suelo ya recortó áreas de siembra de trigo, y comienza a afectar la producción del principal cereal de invierno, y también de la cebada. “¿Porque no dan a conocer los resultados de las nuevas semillas que se supone resisten mejor la seca?. Estas son las condiciones perfectas para saber si funcionan, pero a pesar de que ya se están probando hace un par de campañas, no dan a conocer como andan”, señalaba un agricultultor en referencia a un controvertido evento que aún no consigue ningún contrato de compra internacional concreto, a pesar de la “inocuidad” que le reconocen varios organismos de salud internacionales.

… que, mientras la gente de Federación Agraria Argentina, y su titular, Carlos Achettoni, conmemoraron el 110º aniversario del Grito de Alcorta, que dio origen a la entidad, una de las principales empresas tecnológicas del mundo (con filial en Argentina), reabrió su esquema de pasantías para estudiantes avanzados de distintas carreras. “Para este ciclo, Bayer abre una convocatoria para 55 vacantes que podrán desempeñarse en las áreas de supply chain, mejoramiento genético, desarrollo de mercado, sistemas, calidad, seguridad e higiene, finanzas, marketing, comercial y asuntos regulatorios en las sedes de Rojas, Munro, Zárate y Pilar, ubicadas en Argentina”, hicieron saber, con tiempo de inscripción hasta mediados de agosto. Pero si de tecnología se trata, el próximo Congreso de Aacrea será una muestra contundente de los avances que se siguen registrando en la producción agropecuaria. Así lo hicieron saber, tras la asamblea en la que se renovó la mitad de la comisión directiva. El encuentro tendrá lugar en el predio palermitano de la Rural, entre el 14 y el 16 de septiembre, y se esperan alrededor de 7.000 asistentes.