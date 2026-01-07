Cuánto sale ir al Carnaval 2026 en Río de Janeiro: transporte, alojamiento, entradas y traslados

Del 13 al 21 de febrero, Copacabana, Ipamena y el Sambódromo serán los epicentros de desfiles de samba, carrozas y fiestas callejeras.

El precio de las entradas al Sambódromo varían según la ubicación y el tipo de experiencia.

El Carnaval de Río de Janeiro es una de las celebraciones más grandes y espectaculares del mundo que atrae a millones de turistas cada año. En 2026, del 13 al 21 de febrero , la ciudad brasileña se transformará en un escenario lleno de samba, desfiles, carrozas, brillos, plumas y fiestas callejeras.

Si estás pensando en vivir esta experiencia, es importante tener en cuenta todos los costos , desde el transporte hasta las entradas y el alojamiento . Los precios pueden variar según el tipo de experiencia que busques, desde la opción más económica con acceso gratuito a los blocos hasta las entradas VIP para el Sambódromo, que pueden superar los 400 dólares por persona. A continuación, conocé los detalles.

El Carnaval de Río es la culminación de semanas de preparativos y ensayos previas. Las fechas oficiales, del 13 al 21 de febrero de 2026 , están marcadas por las famosas comparsas, desfiles de samba y los blocos de rua , que son fiestas callejeras donde locales y turistas se mezclan para bailar y cantar al ritmo de géneros musicales típicos de la región.

Además de las calles de Copacabana e Ipanema, el epicentro de las celebraciones es el Sambódromo Marquês de Sapucaí . Allí, las principales escuelas de samba se enfrentan en un evento de danzas y carrozas gigantes durante los días 15 y 16 de febrero .

El domingo y el lunes, por su parte, son los días clave para ver a los equipos del Grupo Especial , los más prestigiosas y populares.

Y el evento termina con el Desfile de las Campeonas del sábado 21, que reúne a las mejores instituciones del año, que vuelven a la pasarela para repetir sus actuaciones y celebrar el triunfo de la creatividad y el trabajo.

Cuánto sale ir a celebrar el Carnaval en febrero a Brasil

El costo del vuelo a Río de Janeiro dependerá de tu lugar de origen, la aerolínea y la anticipación con que reserves. Desde Buenos Aires, por ejemplo, puede costar entre 270 y 410 dólares.

Una vez en Brasil, el transporte público es bastante accesible, con colectivos y taxis disponibles para desplazarse por la ciudad. Los traslados al Sambódromo suelen ser parte de los paquetes turísticos, pero si decidís hacerlo por cuenta propia, te costará entre 10 y 20 dólares el viaje.

Para los que buscan opciones de alojamiento económicas, se pueden encontrar hostels o departamentos en zonas como Copacabana e Ipanema desde 30 a 50 dólares por noche en habitación compartida.

Si prefieres más comodidad, los hoteles de tres estrellas tienen precios que van desde 100 a 150 dólares por noche en una habitación doble.

Si buscas un lujo mayor, los cinco estrellas pueden superar los 300 dólares. El famoso Copacabana Palace, uno de los más exclusivos, tiene tarifas desde 600 dólares por noche.

Las entradas al Sambódromo varían según el lugar que desees ocupar. Las gradas más económicas pueden costar entre 20 y 40 dólares, mientras que las ubicaciones más exclusivas, como las butacas VIP y los camarotes, pueden superar los 400 dólares por persona.