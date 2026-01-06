Cómo es el hotel de lujo de Robert De Niro, en la playa que era favorita de Lady Di

El actor forma parte de los socios inversores para un nuevo proyecto de lujo en la isla de Barbuda.

Robert De Niro ya no sólo se dedica a la actuación. El actor de 82 años apunta a un nuevo comienzo, tras comprar un complejo hotelero de lujo, en la isla caribeña de Barbuda.

El lugar está situado en la playa que frecuentaba la princesa Diana, por lo que su significancia trae una nueva atracción para el turismo de alto nivel.

De Niro invirtió un patrimonio de USD 250 millones en la construcción del complejo. Esta inversión llega con un nuevo capítulo en la historia del actor, que cuenta con diversos socios empresariales para llevar a cabo el proyecto de “The Beach Club Barbuda”, con una apertura prevista para fines de 2026.

La historia del actor con el lugar comenzó hace más de 30 años, durante un viaje en barco. Desde su descubrimiento, el actor no dejó de volver al lugar, con el que creó un lazo personal. Esta playa se volvió un lugar habitual para De Niro y su familia, quienes también suelen asistir.

El diseño de “The Beach Club Barbuda” apunta a un alto nivel del turismo lujoso. El complejo contará con 17 villas de alto nivel, algunas con superficies superiores a 500 metros cuadrados, piscina privada y acceso directo al mar. Además, se ofrecerán veinte villas privadas para la venta, con un valor estimativo de USD 12 millones cada una.

Cada villa contará con servicios personalizados, como sala de cine, cava para vinos y mobiliario exclusivo. Además, se ofrecerán parcelas amplias para quienes deseen construir su propio espacio.

Las consecuencias del huracán Irma y cómo se reconstruyó la isla

El huracán Irma tuvo graves consecuencias para el territorio de Barbuda, ya que destruyó casi todas las viviendas y sus 1.600 habitantes debieron abandonar la isla.

Sin embargo, esa tragedia atrajo el interés de inversionistas de todo el mundo, como lo es el caso de De Niro, quienes ven a esta isla como una posibilidad de construir nuevas edificaciones con un tinte de exclusividad y lujo.

Princess Diana Beach, la playa que homenajea a la Princesa de Gales

El complejo se encontrará situado en Princess Diana Beach, como forma de homenaje a la emblemática Princesa de Gales de la corona británica.

Esta playa tenía un lazo indiscutible con la Princesa, quien, en la época de los noventas, formaba parte del K Club, un club de playa de la isla. Allí, Diana escapaba para buscar privacidad y para alejarse del ojo público y mediático.