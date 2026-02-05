Tinder pone a prueba una nueva función basada en IA: cuál es y cómo usarla

La reconocida plataforma de citas anunció la llegada Chemistry, que busca conocer en mayor profundidad al usuario. Por el momento, la misma solo se encuentra en modo de prueba y limitada al mercado australiano.

Tinder empezó a apoyarse en una nueva función basada en inteligencia artificial : Chemistry. Según detallaron desde la empresa, la misma busca combatir la denominada “fatiga de deslizamiento” , un fenómeno cada vez más extendido entre los usuarios de apps de citas, que manifiestan cansancio y frustración por la falta de resultados concretos.

La herramienta fue lanzada el trimestre pasado, forma parte del ecosistema de Match Group y utiliza IA para perfilar mejor a los usuarios . Para eso, les propone responder una serie de preguntas - cómo hacen diferentes apps de citas - y, siempre con autorización previa, analiza el contenido de la galería de fotos del teléfono con el fin de identificar intereses, hábitos y rasgos de personalidad.

Durante la conferencia telefónica por los resultados del cuarto trimestre de 2026, un analista de Morgan Stanley pidió precisiones sobre el desempeño inicial de Chemistry . El CEO de Match, Spencer Rascoff, aclaró que por ahora la función se encuentra en etapa de prueba y limitada al mercado australiano.

Aun así, remarcó que se trata de una nueva forma de interactuar con la aplicación a partir de inteligencia artificial. Según explicó, quienes opten por este formato pueden responder preguntas y recibir “solo una o dos gotas”, en lugar de pasar por una secuencia interminable de perfiles.

Rascoff también anticipó que el uso de esta tecnología no se agotará en las funciones actuales y que la compañía evalúa extender el alcance de la IA a otras áreas del producto en el futuro.

Buscar pareja en la digitalidad: el problema de la "fatiga del deslizamiento"

El objetivo central de Chemistry es atacar de lleno el cansancio que genera la dinámica tradicional del "swipe" o deslizamiento. De acuerdo con el CEO, la función apunta a resolver una de las principales quejas de los usuarios: la necesidad de deslizar demasiadas veces antes de encontrar una posible coincidencia.

La apuesta por la inteligencia artificial se da en un contexto desafiante para Tinder y el resto del sector, marcado por una caída en los suscriptores pagos, señales de agotamiento entre los usuarios y un menor crecimiento en los nuevos registros.

En el cuarto trimestre, las nuevas altas de Tinder se ubicaron 5% por debajo del nivel de un año atrás, mientras que los usuarios activos mensuales retrocedieron 9%. Si bien los datos siguen siendo negativos, muestran una leve mejora frente a trimestres previos.

De cara a este año, la compañía afirmó que buscará resolver los principales puntos de fricción de la Generación Z, como una mayor relevancia, autenticidad y confianza. En ese camino, está rediseñando la experiencia de descubrimiento para hacerla menos repetitiva y reforzando herramientas como Face Check, un sistema de verificación por reconocimiento facial orientado a reducir la presencia de usuarios maliciosos. En Tinder, esta función permitió recortar en más de 50% las interacciones con este tipo de perfiles, según datos de la empresa.

Generación del smartphone, menos rebelde y psicológicamente más frágil

El viraje de Tinder hacia recomendaciones más dirigidas y apoyadas en IA podría tener un impacto estructural en la plataforma. El gesto de deslizar, que la app popularizó a escala global, instaló la sensación de que el usuario elige entre un número infinito de opciones. Sin embargo, en la práctica, esa elección es limitada: los matches requieren reciprocidad y, aun cuando se concreta el contacto, no hay garantías de afinidad.

En términos financieros, Match superó las previsiones del mercado en el cuarto trimestre, con ingresos por u$s878 millones de dólares y un beneficio por acción de 83 centavos, por encima de lo estimado por Wall Street. No obstante, una guía poco alentadora provocó una caída de la acción el martes, que luego rebotó en la rueda previa a la apertura del miércoles.