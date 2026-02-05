Esteban Mirol apuntó contra Marixa Balli tras defender a la industria textil nacional

El periodista cuestionó con dureza a la bailarina luego de sus declaraciones públicas sobre la producción local y abrió un debate que cruzó consumo, moda y discurso público.

La discusión sobre la producción de ropa en Argentina sumó en los últimos días un capítulo inesperado con nombres conocidos del espectáculo y el periodismo. Un intercambio mediático mezcló opiniones económicas, trayectorias personales y miradas muy distintas sobre el consumo y la identidad local.

Todo comenzó a partir de declaraciones de Marixa Balli , quien en una entrevista defendió el valor de la confección nacional y pidió poner el foco en el trabajo que hay detrás de cada prenda hecha en el país. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron respuestas, algunas de apoyo y otras cargadas de ironía.

Entre las réplicas más fuertes apareció la de Esteban Mirol, que desde su espacio mediático lanzó críticas directas y sin demasiados rodeos. El cruce dejó expuesto algo más que una diferencia de opiniones: una tensión de fondo entre el discurso público y las prácticas privadas , especialmente cuando quienes hablan tienen llegada masiva.

Durante un intercambio de mensajes con Ángel de Brito, el periodista de espectáculos, Mirol fue contundente al cuestionar la postura de la artista. En su análisis, puso el acento en una supuesta contradicción entre lo que se dice frente a cámara y lo que se refleja en el consumo personal. Con tono filoso, deslizó que el vestuario de Balli “debería oler más a free shop que a producción local” , una frase que rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas.

Mirol no se quedó solo en lo simbólico. También apuntó al contexto económico y al impacto real que tiene la industria de la moda en los precios que paga el consumidor. En ese sentido, dejó entrever que defender la producción nacional sin mencionar costos, impuestos y escala puede resultar, cuanto menos, incompleto .

Esteban Mirol 2.jpg

El propio Mirol aclaró que no cuestiona trayectorias personales, sino la coherencia del mensaje cuando se habla en nombre de un sector productivo, pero trató a la conductora de hipócrita: “El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

Además, metido de lleno en el debate en torno al cierre de muchos comercios por las dificultades económicas, Mirol fue tajante: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.

Marixa Balli Luis Caputo

Marixa Balli liquida la ropa de su emprendimiento para cerrar el local

Mientras el debate seguía sumando ruido, se conoció otro dato que agregó complejidad a la historia. Marixa Balli confirmó que está liquidando el stock de su local de ropa para bajarle la persiana de manera definitiva. El anuncio sorprendió a muchos, sobre todo porque su defensa de la producción local venía acompañada de un proyecto comercial propio.

Desde su entorno explicaron que la decisión responde a dificultades económicas, caída del consumo y costos fijos difíciles de sostener, un combo habitual para muchos comerciantes del rubro. Lejos de contradecir su postura, Balli sostuvo que la situación refuerza su mirada: producir en Argentina es posible, pero cada vez más cuesta arriba.

El cierre del local fue leído de distintas maneras. Para algunos críticos, alimenta los cuestionamientos de Mirol. Para otros, expone con crudeza los problemas estructurales del sector textil, donde incluso figuras conocidas enfrentan límites muy concretos.