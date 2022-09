En busca de dólares: Vaca Muerta podría generar exportaciones por u$s17.000 millones

El viernes de la semana pasada, Día de la Industria, quedó trunca la celebración especial que había armado la UIA en Neuquén, considerada la “capital de Vaca Muerta”. Era la primera vez que iban a celebrar el día industrial por fuera de Buenos Aires, en una jornada con un conversatorio focalizado en Vaca Muerta y con la presencia del presidente, Alberto Fernández. El encuentro fue reemplazado por un breve acto donde el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, “repudió y condenó el intento de magnicidio a Cristina Kirchner”.

Sin embargo, la UIA intentará reorganizar el encuentro, para unir a los empresarios, al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y a los más altos funcionarios dentro del Gobierno. Por estas horas analizaban qué día podría tener lugar, esta vez, en la Ciudad de Buenos Aires. La entidad fabril busca remarcar la importancia de avanzar rápidamente con el desarrollo de todo el potencial de Vaca Muerta. Mostrarán estudios con proyecciones sobre cómo se podría convertir en el “segundo campo”. El contexto acompaña: la guerra en Ucrania marca una inédita crisis energética mundial, donde Argentina produce gas a u$s 3,5 el millón de BTU, cuando en Europa llegó a valer u$s 85. Además, la transición energética para las próximas décadas demandará más gas y menos carbón. Vaca Muerta es el segundo reservorio más grande de gas en el mundo.

En un Gobierno necesitado de dólares, los empresarios le mostrarán proyecciones en materia de divisas. Para el 2030, el desarrollo de Vaca Muerta podría implicar una mejora en las exportaciones de u$s 17.000 millones, según fuentes de Tecpetrol. Ese número se alcanza con mayores ventas de oil y gas por u$s 9800 millones, y de LNG por u$s 1900 millones. Además, por el ahorro de dólares por menos importaciones de LNG (u$s 5.000 millones).

Empresarios del sector proyectan que este año se habrán destinado u$s 13.500 millones a la compra de energía. Esperan que la balanza energética termine negativa en u$s 5.000 millones, diez veces peor al 2021, cuando había cerrado en u$s -560 millones. En cambio, consideran que las exportaciones de petróleo podrían saltar a casi u$s 10.000 millones para 2030, y las de gas natural a u$s 7.000 millones, sumado también el reemplazo de las importaciones.

Sin embargo, para que se den esos números que podrían marcar el futuro del país debe incrementarse la producción, y para eso se requieren inversiones. Según fuentes de Tecpetrol, para el 2030 se necesitan inversiones por u$s 75 mil millones en Vaca Muerta: el grueso es para los pozos de oil (u$s 41.100 millones), seguido para los pozos de gas (u$s 13.900 millones). Proyectos como gasoductos y oleoductos implicarán u$s 4.900 millones, mientras que una planta de LNG requerirá u$s 6.000 millones.

Por año, se requieren u$s 7.000 millones en inversión. Por cómo se necesita explotar recursos, las inversiones tienen que ser “sostenidas y elevadas”, dado que los no convencionales declinan la producción en un 60% por año. Sin embargo, para que la inversión y la producción aumente, los empresarios pedirán nuevas reglas de juego, dado que consideran que hoy el país tiene un problema “regulatorio y de credibilidad”, y debería encarar políticas de “no intervencionismo”.

En cuanto a los reclamos, el mayor pedido estará relacionado a los dólares: libre acceso para el repago de dividendos y de créditos para los capitales que financien las inversiones. Además, reformas en la ley de hidrocarburos, un nuevo marco regulatorio para el LNG, estabilidad tributaria y señales de demanda y precio para el largo plazo. “Para que exista este pastel a repartir, se tienen que dar estas condiciones, sino no existe nada”, afirmó un importante ejecutivo del sector. Buscan que Argentina no sea “el nuevo Bolivia”, que iba a ser el hub exportador de energía y para 2025 estiman que declinará la producción.

En el sector empresario consideran que pueden darse las condiciones para Vaca Muerta, pese a la falta de estabilización macroeconómica, y en este contexto de incertidumbre política y social. “Hay que estabilizar la macro para que estos proyectos sean viables, pero, ¿hay tiempo? existe la posibilidad de encapsular los proyectos y dar las señales para que el círculo vicioso sea más rápido”, agregó el presidente de importante empresa de Vaca Muerta.