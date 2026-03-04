La presencia de mujeres en puestos directivos cayó en 2026 a nivel global + Seguir en









A pocos días del Día Internacional de la Mujer, el análisis "Women in Businnes 2026" realizado por Grant Thornton, advirtió un retroceso del 1,1% global en el progreso de mujeres en la alta dirección de las empresas



En vísperas del Día Internacional de la Mujer, un nuevo informe de "Women in Businnes 2026" encendió las alarmas: el porcentaje global de mujeres en puestos directivos sufrió una caída, del 34% al 32,9%.

El estudio, realizado por Grant Thornton, analiza la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas del mercado medio y el peso real de las políticas de igualdad en su competitividad.

De esta forma, el retroceso advierte que, si el ritmo no cambia, la paridad no llegaría hasta 2051. El informe señala además que, mientras muchas grandes empresas comenzaron a flexibilizar sus programas de diversidad (DE&I) entre 2024 y 2025, las empresas medianas intentan sostener el compromiso ante un mercado que exige mayor transparencia.

MUJERES TRABAJANDO.jpg El retroceso advierte de que, si el ritmo no cambia, la paridad no llegaría hasta 2051. El estudio se apoya en el International Business Report (IBR), encuesta internacional realizada a altos directivos de empresas medianas de 31 países. Los datos que alimentan Women in Business 2026 proceden de entrevistas realizadas entre julio y septiembre de 2025. En ese contexto, Europa es la única zona que evita el descenso este año, mientras otras regiones retroceden con más intensidad.

El liderazgo de las mujeres en Sudamérica Según el análisis, la región Sudamericana lidera el mundo con un 37% de mujeres en cargos directivos, superando a Europa (35%) y Norteamérica (31,9%), a pesar de una leve baja regional. El informe destaca que países como Chile y Brasil reforzaron sus marcos legales para blindar los avances logrados y evitar que se vuelvan frágiles.

“Sudamérica está demostrando una vitalidad única y hoy lidera el mundo con un 37% de mujeres en cargos directivos. Esto no es casualidad; nuestra región tiene un ADN emprendedor muy fuerte y un ecosistema de empresas familiares y medianas que son el verdadero motor de nuestra economía. Ese espíritu de 'salir a vender' y esa cultura de trabajo que nos caracteriza está dando frutos tangibles y posiciona a la región en un lugar de privilegio a nivel global", señaló Matiana Behrends, Partner Advisory Services en Grant Thornton Argentina. En esta misma línea, destacó la importancia de la cultura organizacional: “El talento actual, especialmente las nuevas generaciones, ya no negocian estos valores a la hora de elegir dónde trabajar. Para que el progreso sea sostenible, la visibilidad de las mujeres en los puestos de máxima decisión, como las Direcciones Ejecutivas y Financieras, tiene que dejar de ser la excepción para convertirse en la norma”. WhatsApp Image 2026-03-04 at 17.51.51 El estudio, realizado por Grant Thornton, analiza la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas del mercado medio. Principales Hallazgos 2026 Más mujeres CEO: Un dato positivo es el aumento de mujeres en la máxima silla de decisión. Las CEO o directoras ejecutivas ahora representan el 23,8% global, un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales.

Un dato positivo es el aumento de mujeres en la máxima silla de decisión. Las ahora representan el global, un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales. Equipos "solo de hombres": Tras años de caída, este indicador volvió a subir. El porcentaje de empresas con equipos directivos exclusivamente masculinos pasó del 4,1% al 5,7% .

Tras años de caída, este indicador volvió a subir. El porcentaje de empresas con equipos directivos exclusivamente masculinos pasó del 4,1% al . El peso de las CFO: El cargo de directora financiera (CFO) se consolida como un rol clave ocupado por mujeres en un 39% , solo superado por Recursos Humanos (43%).

El cargo de directora financiera (CFO) se consolida como un rol clave ocupado por mujeres en un , solo superado por Recursos Humanos (43%). Atracción de talento: El 91,9% de los directivos considera las políticas de igualdad de una empresa antes de postularse; para el 66,6% es una prioridad absoluta. 3 claves para no perder el terreno ganado Para evitar que el retroceso se profundice, Grant Thornton recomienda a las empresas: Vincular la paridad con el éxito comercial: Las empresas que implementan nuevas medidas de igualdad tienen un 73% más de probabilidades de crecer por encima del 5% anual.

Las empresas que implementan nuevas medidas de igualdad tienen un 73% más de probabilidades de crecer por encima del 5% anual. Involucrar a todo el ecosistema: Lograr que socios y proveedores compartan los objetivos de igualdad para mejorar la resiliencia de la empresa.

Lograr que socios y proveedores compartan los objetivos de igualdad para mejorar la resiliencia de la empresa. Aumentar la visibilidad de referentes: Mostrar a mujeres en cargos estratégicos (CEO, CIO, CFO) es vital para inspirar a las futuras generaciones y atraer inversiones.

