Anuncian la instalación de una mega planta de procesamiento de maní en Leandro N Alem

La Aceitera General Deheza compró un predio de 90 hectáreas en el distrito de Leandro N. Alem para la instalación de una mega planta de procesamiento de maní.

El Intendente de Leandro N Alem, Carlos Ferraris, presentó un anuncio de gran relevancia para el desarrollo productivo y laboral del distrito. La reconocida empresa Aceitera General Deheza (AGD), con sede central en la provincia de Córdoba y amplia trayectoria en la industria alimenticia y exportadora, ha adquirido un predio de 90 hectáreas en el distrito de Leandro N. Alem para la instalación de una mega planta de procesamiento de maní.

Este proyecto generará más de 100 puestos de trabajo directos en diversas especialidades, potenciando el empleo local y fortaleciendo el perfil industrial de la región. La planta se ubicará sobre la Ruta Nacional N° 7, entre Vedia y Alberdi, en cercanías de Perkins.

Desde esta nueva instalación, que contará con un tendido eléctrico especial desde Junín para garantizar el suministro sin afectar a los vecinos, se movilizarán más de 300 camiones que transportarán maní pelado hacia el Puerto de Buenos Aires, con destino final a los mercados de Europa.

Los trabajos de construcción comenzarán durante este año 2025, previéndose la puesta en funcionamiento de la planta para el año 2027.

“Este es un paso histórico para nuestro distrito: más trabajo, más oportunidades de capacitación y un futuro industrial fortalecido”, destacó el Intendente Ferraris.

