Diálogos de Wall Street

P.: ¿Otro más?

G.G.: Créase o no.

P.: ¿Qué es esto, si no es una burbuja?

G.G.: Mi impresión es que la realidad superó a la ficción.

P.: ¿No es una burbuja?

G.G.: Convengamos que una pandemia no es un incidente trivial. Su efecto impacto fue el shock real adverso más potente que atravesó la economía mundial desde que llevamos estadísticas. Sólo en abril, en EE.UU., se destruyeron 20,5 millones de empleos netos, un 14% del mercado laboral. En solamente un mes. A la Gran Depresión le demandó un año y medio conseguir (y superar) el mismo resultado nefasto.

P.: Nos cayó el covid como si fuera un rayo.

G.G.: Y sobrevivimos. Nos pinchó el globo. Pero se lo pudo reconstruir con suma rapidez. Algún mérito subyacente había. No todo es mera efervescencia.

P.: ¿Nos acostumbramos a los efectos adictivos de las políticas de estímulo, y salimos del brete a caballo de una inyección nunca vista de ayudas públicas?

G.G.: De acuerdo. Es fácil explicarlo ex post. Es mucho más complejo llevarlo a cabo. Por empezar, no hubo crisis bancaria. No tuvimos que salir corriendo de Basilea III a inventar Basilea IV sobre la marcha.

P.: Esta vez no.

G.G.: ¿Dónde está el credit crunch? La economía real se pudo poner de pie. Se evitó la parálisis por la incertidumbre, y se desactivó una corrida sobre la deuda privada que hubiera sido imparable. Creo que las políticas públicas tuvieron un gran mérito allí. La Fed de Powell, a la cabeza.

P.: Al costo de aumentar aún más el endeudamiento público y privado de todo el sistema económico.

G.G.: Sin dudas.

P.: ¿No es un talón de Aquiles?

G.G.: Sí. Y ya lo era de antes.

P.: ¿No es una burbuja de deuda?

G.G.: Hemos visto que se pudo incrementar en un momento crítico, y se absorbió de manera voluntaria a costos decrecientes en el tiempo. Pero es un flanco muy vulnerable.

P.: No todo es una burbuja, pero se han inflado burbujas para salir del paso.

G.G.: Nada más burbujeante a mi juicio que ver a Wall Street ensayando nuevos récords absolutos en agosto, y con furia, como si la pandemia ya estuviera contenida.

P.: Usted era un escéptico de una vacuna rápida y eficaz.

G.G.: Tal cual. Y he aquí que tal vacuna existe, y no es una sino varias, y hemos comenzado la vacunación masiva. Lo prometido es deuda, y la vacuna parecía una promesa inalcanzable. Como le decía la realidad superó a la ficción. Y no ha sido un logro monetario. Chapeau a los laboratorios. Desde ese punto de vista, si bien hay todavía muchos cabos sueltos, podemos pensar en una economía pos-pandemia, libre del lastre de los protocolos sanitarios, más alineada con el vértigo de las cotizaciones.

P.: 2020 comenzó brillante. Ignoró al covid cuando marcó récords en febrero. Luego tuvo que atenerse a las consecuencias de la pandemia, y tras mucho batallar, pudo volver a salir al frente. 2021 parece llevarse el mundo por delante, pero es sólo un principio. La suerte no está echada.

G.G.: Seguro. Aunque, por cierto, este año tremendo está haciendo los deberes y no le deja toda la tarea al que viene. Empezó la vacunación, se resolvió la carrera presidencial en los EE.UU., y ya sabemos que habrá un brexit con un acuerdo por detrás.

P.: Y finalmente Trump le dio luz verde al paquete extra de ayuda para lidiar con el covid.

G.G.: Y para financiar al gobierno. Más allá de sus exabruptos, estamos cerrando el año con mucha prolijidad. Mejor así.