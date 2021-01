Lo que se dice en las mesas

No son ni los Backstreet Boys ni los Peaky Blinders; más bien parecen Atila y los hunos. Se trata de los Wall Street Bets y otros tantos adláteres. Hasta hace poco la mayoría de la gente no había escuchado hablar de ellos ni sabían que existían. Lo cierto es que el tsunami de GameStop sacudió el avispero (ayer coqueteó con los u$s500). Ya se metió la SEC, como era previsible, ante el temor a que caiga un peso pesado, pero nada indica que todo este descalabro de trading haya terminado (incluso hasta Nancy Pelosi se metió en el tema). Es más, suenan más víctimas. De ambos lados. Otros hedge funds se suman a la hemorragia de Melvin Capital y otras tantas acciones son foco de la revuelta de los inversores minoristas. La historia oficial dice que todo es culpa de Reddit y sus foros como Wall Street Bets y otras plataformas de trading como Robinhood, que dicho sea de paso, ayer decidieron interrumpir las transacciones no sólo de GameStop, sino de otros tantos objetivos de los jugadores “short” (como American Airlines, BlackBerry, Best Buy, Castor Maritime, Express, KOSS, Naked Brand, Nokia, Sundial Growers, Tootsie Roll y Trivago) que pasaron de victimarios a víctimas. Varios inversores referentes de los New Day Trading prometen venganza. No es una anécdota. En Wall Street hay mucho nerviosismo con el cierre de los “cortos” de los fondos bajistas. Porque estas huestes financieras no sólo son ya millones, sino que actúan coordinadamente.