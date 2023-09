“Aguas do Pastaza”: original mirada a niños aborígenes

Entre tantas películas que se han hecho sobre los nativos de la Cuenca Amazónica, “Aguas do Pastaza” es la única entera y exclusivamente protagonizada por niños. Recién cerca de los últimos minutos aparecen algunos hombres jóvenes, llevando entre todos una canoa por la selva, rumbo al agua. Es una sola escena, y bastante breve. En todo lo demás, solo vemos a los chicos de una aldea. Ellos, por su sola cuenta, se buscan la comida, machete en mano, cocinan, se lavan la ropa, incluso arman sus juguetes. Y juegan, casi todo el tiempo están jugando, incluso bajo la lluvia. No sabemos dónde están sus mayores, pero no parecen necesitarlos demasiado. Al contrario. No hay ninguna madre que se alarme como en la leyenda del pájaro choguí al verlos trepando hasta lo más alto de un árbol o una palmera sin resguardo alguno, ni les reclame por largarse a navegar en un bote con motor fuera de borda, ni les exija que se laven las manos antes de comer. Felicidad plena.