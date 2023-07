Canadá enviará a la Luna un archivo multimedia de artes

A diferencia de las misiones Apolo, el Códice Lunar contiene obras realizadas por mujeres. Lo más destacado del proyecto son los linograbados de la grabadora ucraniana Olesya Dzhurayeva, que evacuó Kiev en abril de 2022; la pintura New American Gothic (2020) de Ayana Ross, ganadora del Premio Bennett 2021; la serigrafía New Moon (1980) de Alex Colville; y archivos de “The Poet and the Poem”, un podcast sobre poesía que incluye episodios con Rita Dove, Louise Glück y otras poetas estadounidenses. Un códice orbitó la Luna el año pasado como parte de la misión Orion de la NASA. Este otoño está previsto el envío de otras cápsulas a través del programa Commercial Lunar Payload Services de la NASA.