La multipremiada "Incidente en Vichy" se muda desde el jueves al Caras y Caretas

Con adaptación y dirección de Pablo Gorlero, “Incidente en Vichy”, de Arthur Miller, se muda desde este jueves a las 20 a la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. La obra ganó 3 premios ACE, 2 premios al teatro Independiente y está nominada a 3 premios Trinidad Guevara.

En su segunda temporada, “Incidente en Vichy”, la obra escrita por Arthur Miller que estuvo durante un año con funciones en Espacio Callejón, con adaptación y dirección de Pablo Gorlero, se muda desde este jueves a las 20 a la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037.

La obra ganadora de 3 premios ACE, calificada como el "hit del teatro independiente" , ganó además 2 premios al teatro Independiente y está nominada a 3 premios Trinidad Guevara. Con 15 actores en escena, un hito para el teatro alternativo, "Incidente en Vichy" ofreció funciones especiales en el Roma de Avellaneda, Teatro Devoto, 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de Mar del Plata, a sala llena en dos funciones en el Paseo La Plaza, en el Teatro Pacheco, Pepe Soriano en Tigre y en AMIA.

Con el auspicio del Museo del Holocausto y el apoyo de Horacio Acosta Producciones la acción sucede en una comisaría de Vichy, Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, ciudad “liberada” de la ocupación nazi. Es la ciudad francesa donde se instaló el mariscal Philippe Petain, presidiendo un gobierno autoritario colaboracionista de la ocupación nazi en Francia. Nueve hombres y un adolescente fueron detenidos en la calle para verificar sus documentos de identidad, aunque las circunstancias son sospechosas.

Ellos no demuestran saber por qué están detenidos, aunque en esa espera comenzarán a descubrirse sus personalidades, sus ocupaciones, sus miedos y sospechas. Un actor homosexual, un psiquiatra ex combatiente, un príncipe vienés, un electricista comunista, un gitano y un pintor judío son sólo algunos de los personajes que allí explotan o implotan, en esa sala de espera. A lo largo de esa espera circulan los rumores de campos de concentración y otros objetivos de los invasores. Entre ellos deambulan los captores: oficiales nazis, antropólogos y detectives franceses, que demuestran la furia y la violencia del ser humano. A medida que son llamados por los oficiales nazis y los policías franceses, algunos prisioneros salen de esa oficina y otros no. De a poco, esos prisioneros descubrirán que aquello que parecía ser una simple revisión de documentos, resulta ser la ratificación de los rumores sobre uno de los mayores crímenes raciales cometidos en la historia de la humanidad.

¿Por qué hacer “Incidente en Vichy” ahora? Es acertado abordar hoy en día, en la Argentina, un texto que habla del afán por anular al ser humano pensante, al diferente. La obra de Miller hace referencia a la diversidad de opiniones frente al horror. El miedo, la comodidad, el individualismo y la ausencia del sentido de comunidad son las bacterias que debilitan a este grupo humano que, de algún modo, simboliza a la sociedad. ¿Se puede colaborar con el mal o intentar eludirlo personalmente, aunque afecte a otros? ¿Cuáles son los límites de una persona en su relación con el mal, por el afán de salvarse a sí misma? ¿Hay una complicidad discriminadora que margina a otros grupos señalados por quienes nos dominan? ¿En qué medida se potencia la injusticia al ignorarla cobardemente? La idea de escapar es sólo de pocos. Ese escape, esa huida, podría ser aquella posibilidad de cambio, una chance de torcer el destino. Pero no todos son valientes como para escapar. En “Incidente en Vichy” veremos similitudes con la realidad social actual: el negacionismo, la validación del horror y la violencia, la cobardía, los ideales convertidos en cicatrices tapadas con curitas.

La obra tuvo respuesta unánime de público y críticas, entre lo que se mencionó que se trata de una gestual de emoción y movimientos sutilmente elaborada y de contundentes efectos. Posibilitando un crescendo dramático tan visceral como paralizante para el que observa, debido al tema abordado, al que cada uno puede asociar con sus propias circunstancias personales o colectivas.

Un párrafo aparte para las actuaciones de la mano directiva de Pablo Gorlero, logran el verosímil de un tiempo, que también puede ser el nuestro, en que los derechos estaban avasallados, las diferencias ocluidas, y donde reinaba la violencia. Es un trabajo coral que tiene espacio para diálogos personales que los actores llevan adelante con convicción, para conformar ese mosaico social donde las piezas van exponiendo la impronta de la diferencia entre la vida y la muerte.

Ver un jueves por la noche en Espacio Callejón Incidente en Vichy, es reencontrarse con el buen teatro que no pasa de moda y que está más vigente que nunca. Estamos ante uno de los grandes acontecimientos teatrales del año. Todos los actores, tienen su momento de lucimiento y por momentos el clima es tan asfixiante que se expande por la platea. Incidente en Vichy es una de las sorpresas del año, que no hay que perderse.