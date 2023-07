Casas embrujadas eran las de antes

Una de las atracciones más populares de Disneyworld es la Haunted Mansion, la Mansión embrujada. Inspiradas en ella se hicieron ya tres películas: una con Eddie Murphy, otra con los Muppets, y la que ahora se estrena. En ella, una joven madre y su hijo llegan a la mansión a la hora inadecuada. Encuentran fantasmas inofensivos y de los otros. Para sacarlos irán juntando fuerza la madre, el chico, un viudo hecho un estropajo, un cura que no parece cura, una médium y un profesor de historia. Los ataca el malo de la película, mezcla del Grinch con Terence Stamp, que era el malo de la de Murphy, “La mansión embrujada”. Entre medio andan 999 espectros, según dicen, pero es evidente que los de FX hicieron muchos menos. La pelea tarda en arrancar, el humor es poco y apagado, la película se hace larga (2 horas 3 minutos), Katie Dippold, guionista, y Justin Simien, director, desperdician posibilidades evidentes de hacer algo memorable. Pero el final es entretenido y los chicos salen contentos. Es una comedia para chicos.

Cabe aclararlo: no es una remake de la que hizo Murphy. Las historias son diferentes, también los personajes principales (en la primera hay una familia completa), solo que ambas obras tienen un mismo objetivo: publicitar la casita mencionada con mobiliario, cementerio adjunto y demás chiches, entre ellos Madame Leota y el Fantasma del Sombrero, que en Disneylworld son dos muñecos feos y en las películas, no diremos lo que son, pero también son feos. Otra diferencia importante: la primera es solo una comedia de terror, la de ahora mezcla la comedia con agregados sentimentales muy marcados. Dos personas están sufriendo pérdidas graves y deben superar el dolor, no solo por ellas, sino porque el espíritu maligno quiere aprovechar ese estado de ánimo para sus fines. En el reparto, LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, el niño Chase Dillon, Owen Wilson, Tiffany Hadish, Danny DeVito, el fantasmal Jared Leto y, conduciendo una visita guiada, Winona Ryder. Detalle para padres: el malo se llama Crump e hizo fortuna con el negocio de bienes raíces.