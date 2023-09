Cine dirigido por mujeres predomina en San Sebastián

En una edición marcada, al igual que el resto de los festivales de cine, por la huelga de Hollywood, San Sebastián se ha volcado a óperas primas independientes como las que marcaron ayer la sección oficial, las de dos mujeres, “El sueño de la sultana” y “All Dirt Roads Taste of Salt”. La tercera película a concurso de la jornada fue “Ex-Husbands” (“Ex maridos”), segundo largometraje del neoyorquino Noah Pritzker, que narra las crisis que atraviesan las diferentes generaciones de hombres de una familia. La película es además una de las pocas que trajo estrellas a San Sebastián con menos brillo en las alfombras rojas por las huelgas, como Griffin Dunne, James Norton, o Miles Heizer. Con gran parte de su acción ambientada en la costa mexicana, la historia sigue al personaje de Peter después de que su padre nonagenario le anuncie la intención de divorciarse de su madre.

Un planteamiento muy diferente del que propone “El sueño de la sultana”, primera película de la española Isabel Herguera, un film de animación que se presenta como “un cuento feminista”, y que narra el viaje entre dos mundos, España e India, de una joven creadora, alter ego de la directora y guionista. La película lleva el título de un cuento de 1905 de la escritora bengalí Begum Rokeya Hossain, que describe un mundo gobernado por mujeres, y que sirve de hilo conductor. “La idea surgió en el mismo momento que me encontré con el libro, no habían pasado ni cinco segundos”, explicó la directora en rueda de prensa. “Nos dimos cuenta no sólo de que teníamos material para recrear el país de las mujeres de Rokeya en el libro, sino también ese viaje que estábamos haciendo nosotros en la India”, agregó.