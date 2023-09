Comedia sobre madres laboriosas y padres desubicados

El asunto de la película uruguaya “Temas propios” es universal. Se trata del difícil entendimiento entre padres e hijos. El director Guillermo Rocamora lo expone a través de una familia bastante especial. La madre se gana la vida como profesora particular e intenta que los hijos sigan estudiando y se reciban de algo útil; en las antípodas está el padre, que no se gana la vida en ningún trabajo formal y le gusta que los hijos quieran ser músicos de rock.

“¡Mi mujer me echó de mi casa y mis hijos me echan de mi banda!”, llora el padre. Pero no era suya. Tampoco los hijos. Ya lo decía el poeta Jalil Gibran, “Tus hijos no son tus hijos, / son hijos de la vida”. Y a éstos que aquí vemos, insolentes y haraganes, ya les enseñará la vida cuánta razón tenía la madre, aunque no supiera cómo criarlos para que le hicieran caso. Rocamora cuenta la historia con fluidez, abundantes canciones y casi todo un elenco argentino. Lo encabezan Diego Cremonesi, Valeria Lois, Franco Rizzaro, Ángela Torres como artista invitada.