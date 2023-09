Con polémica, abre mañana San Sebastián

El sábado se presentará al público “No me llame Ternera”, un documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez que entrevista a José Antonio Urrutikoetxea, apodado Josu Ternera, dirigente de la disuelta organización terrorista vasca ETA, responsable de más de 850 muertes. Más de 500 personas, entre ellas familiares de víctimas o personas que vivieron amenazadas por la organización, suscribieron una carta pidiendo que no se programara el film, al considerarlo “un relato justificativo y banalizador”. “Estimamos que la película ‘No me llame Ternera’ ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés”, respondió en un comunicado José Luis Rebordinos, director del certamen, rechazando excluirla. Los directores defendieron su conveniencia: “hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA”. José Antonio Urrutikoetxea, de 72 años, fue el encargado de leer el comunicado anunciando la disolución de ETA en mayo de 2018. Formó parte de la dirección de ETA desde finales de los años 1970 hasta su detención en Francia en 1989. La justicia española lo reclama a Francia en relación con el atentado contra una residencia-cuartel de la Guardia Civil en 1987 en Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños.