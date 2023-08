Conmemoran aniversario de creación de la Fuerza Aérea

El brigadier general Isaac punteó logros y avances en materia de bienestar del personal, incorporación de equipamiento (aviones, helicópteros, munición) y recuperación de capacidades (inspecciones técnicas en talleres propios). Puso realidad en una frase que el mundo castrense vive a diario; “No desconocemos la situación económica del país, también es bueno reconocer que no tenemos un gran presupuesto de funcionamiento, pero así todo nosotros aceptamos el desafío, tomamos decisiones y empezamos a trabajar”.

Recordó las mejoras en haberes. “Nuestros salarios han tenido buenas noticias primero fue el blanqueo (n.r. herramienta que se originó en el gobierno anterior y que se completó tras la asunción de Alberto Fernández) que incorporó suplementos al sueldo básico beneficiando a todos principalmente al personal de retirados, pero últimamente tuvimos una gran noticia, un reclamo histórico que era equiparar nuestro sueldo a los de las fuerzas de seguridad que está ocurriendo y hemos recibido dos pagos de los cinco tramos previstos”, completó Isaac.

Luego dio paso a menciones de operatividad, “las unidades aéreas son el pulso y el músculo de nuestra Fuerza Aérea, es verdad que había algunas con poca actividad y otras con futuro incierto, pero permítanme decir: “Un hangar vacío no es un espacio que sobra sino es un avión que falta”. Sonó a estilete de dos filos, para el oficialismo que no decaiga en el camino de fortalecer el instrumento militar y para la oposición que las voces de ajuste no interrumpan la recuperación actual.

Reiteró la necesidad de dotar a la fuerza de un avión supersónico, “tenemos en mente el caza de 4ª generación, no es un capricho de la fuerza es una necesidad real del instrumento militar y de la Nación toda, quiero dejar bien claro que la Fuerza Aérea hizo un trabajo minucioso, detallado, exhaustivo y tiene bien claro que aquello que va a proponer y seleccionar es lo que mínimamente necesita”, finalizo el jefe aéreo.

Luego el ministro Taiana expresó: “El fortalecimiento de las capacidades y el bienestar del personal fueron nuestro horizonte al asumir esta gestión y las aeronaves que se han adquirido y modernizado para esta fuerza lo confirman”.

“La sinergia que ha permitido el FONDEF, entre el Ministerio de Defensa, las fuerzas y las industrias de producción para la Defensa, junto al sector educativo y científico tecnológico, han creado este círculo virtuoso que brinda oportunidades de desarrollo, previsibilidad y al mismo tiempo, fortalece el instrumento militar”, continuó el ministro.

“También debemos continuar reforzando el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aéreo Espacial, instalando radares como el de Río Grande, Tierra del Fuego e inaugurando próximamente otro en Trelew. Además, confiamos en que en el próximo mes podremos inaugurar finalmente dos obras muy importantes que son el radar de Tostado, Santa Fe, y el de Mercedes en Corrientes”.

Al término de la ceremonia hubo un desfile terrestre con más de 1.500 uniformados de las tres fuerzas y pasajes de aviones en formación, participaron las aeronaves: Boeing 737, Hércules C-130, Hurón TC-12B, Grob G-120, Twin DHC-6, Tucano, Tecnam, Cessna y los helicópteros Bell 412, Bell 212, Hughes 500 y LAMA. La meteorología, nubes bajas, impidió el desfile de los Pampa III y los A4-AR.