Contundente y bien actuado testimonio

A Oppenheimer lo conocen como “el padre de la bomba atómica”. No lo conocen. No fue un héroe. Más heroica fue su lucha posterior contra el monstruo que había ayudado a nacer. Durante años luchó contra la proliferación de armas nucleares. Durante años el FBI, la CIA, el insidioso Lewis Strauss y los muchachos de McCarthy buscaron destruirlo. La película cuenta solo una parte, pero redondea bien lo que quiere contar. Tiene un excelente libro donde apoyarse: “Prometeo americano. El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin Sherwin. Y tiene con quiénes apoyarse, empezando por Cillian Murphy como ese Prometeo que robó para los humanos el fuego de los dioses y pagó largamente por eso. Luego, Matt Damon, su apoyo militar, Robert Downey Jr., su enemigo, Kenneth Branagh, su colega danés, Florence Pugh, una de “las otras”, Emily Blunt, la sufrida esposa, Ludwig Goransson a cargo de la música, Jennifer Lame en el montaje.

Para interesados en saber algo más, por ahí andan “El proyecto Manhattan” (“Fat Man and Little Boy”), con Paul Newman como el general Groves, “Adventures of a Mathematician”, sobre un miembro del equipo, el polaco Stanislaw Ulam, “The Trials of Oppenheimer”, documental, “Deux bombes pour une espione”, sobre Elizabeth Zaroubin, la rusa que conducía el espionaje alrededor de la bomba, hay más, pero, la verdad, ningún título tan potente como éste de Nolan.