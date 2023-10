EEUU: empleo crece el doble de lo esperado (para la Fed estará bien)

Estados Unidos esperaba 170 mil nuevos empleos netos y septiembre aportó 336 mil. Y conste que las huelgas retacearon unos 30 mil. Las revisiones de julio y agosto sumaron 119 mil. Recesiones creadoras de empleo no existen, por definición. Y menos en cantidades industriales. ¿Aterrizaje suave, entonces? ¿O tampoco? La inflación se moderó a satisfacción de la Fed. Y la amenaza, el exabrupto de la energía y la OPEP plus, se cayó a plomo. El crudo WTI se abarató 16% en dos semanas. Es la exuberancia de la economía real lo que se sale de cuadro y preocupa. No sólo al banco central. Mucho más a los bonos. La Fed hizo una pausa. La saga de las tasas largas clavó un nuevo máximo del ciclo: 4,887%. El mercado de trabajo, a primera vista, echa más leña al fuego ¿Qué hará la Fed cuando se reúna a fin de mes y tome una decisión el 1 de noviembre? El escenario más probable, según los futuros en Chicago, es que no haga nada. Con su debacle, los bonos ya hicieron el trabajo de zapa.