En 6 meses, cayó 80% la oferta de departamentos para alquilar en CABA

Sin embargo, responsabiliza a los dueños directos más que a los estudios profesionales, de realizar esta práctica: “Lo que abunda en ese sentido es la propuesta particular, pero eso volverá a su cauce normal una vez que se corrija la Ley, que a nuestro entender no se debería haber hecho”.

La Ley de Alquileres vigente mantiene entre sus puntos destacados la aplicación de un contrato a tres años, con un esquema de actualización anual, basado en el Índice de Contrato de Locación (ICL), que publica el Banco Central. Según García Malbrán, la legislación se respeta sólo en el 5% de los contratos a nivel nacional.

“A las inmobiliarias se las pone en un problema cuando el propietario exige cuestiones que no se ajustan a la Ley. Sin embargo, debido a que la demanda es grande, “les permite a los locadores demandar más y el consejo legal no es tenido en cuenta”, explica el titular de CAMESI. De todos modos, aclara que el ofrecimiento en moneda dura no es ilegal, pero sí exigir el pago a cotización paralela.

Del otro lado, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, sostiene que las argumentaciones del mercado son “todas sarasas”. La organización convocó a una manifestación el mismo día del tratamiento legislativo en el Congreso Nacional.

Además, le presentarán a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, un pedido de abstención en la votación de aquellos diputados “que tengan conflictos de intereses por ser rentistas”.

También publicaron una solicitada firmada por los principales dirigentes de las fuerzas sindicales, como la CGT, la CTA y la CTA-autónoma, en contra de la modificación de la Ley. Para Muñoz, los cambios en la normativa actual son “un adelanto de lo que sucederá con los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que viene”.

Igualmente, los inquilinos pertenecientes a la organización ya temen por la paralización de los contratos o la renovación, frente al inminente debate. Cuando en abril trascendió el rumor de modificación, varios locatarios difundieron en redes sociales la interrupción de las negociaciones con los propietarios. Es el caso de Pablo, a quién le avisaron que “no se puede firmar un contrato hasta que salga una nueva Ley”. También hay otras perlitas. Marcela, en diálogo con este diario, cuenta que directamente le preguntaron si era “Argentina de provincia o capital” a la hora de alquilar.

A Christian, un inquilino de Almagro, le modificaron la oferta en un rango de diez minutos: “La oferta inicial era de $89.000 y al rato me llamaron y me dijeron que pasaba a $99.000 porque el valor había quedado desfasado”. Por último, está el caso de Fernando, que ahora vive en Palermo, que tuvo que cancelar una oferta por pedirle “15% de comisión inmobiliaria sobre el monto del contrato y aumentos trimestrales del 20%”.

Para Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de CABA, las operaciones irregulares responden a “propietarios que obran por su cuenta”, pero en Ciudad, “los profesionales cumplen a rajatabla la Ley de Alquileres”.