FMI: comienza una semana clave de negociación cara a cara en Washington

Comienza hoy la décima semana de negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y se presume que, si bien podría no ser la última, hacia el viernes comenzaría a definirse el acuerdo final que sucederá hasta fin de año al Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022. Luego, las partes ya lo saben, habrá tiempo para rediscutir la totalidad de la relación entre el país y el organismo que maneja Kristalina Georgieva; ya con el sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. La novedad que se vivirá desde esta semana es que las negociaciones volverán a ser cara a cara. Y que, si bien aún no se verá el encuentro presencial entre Sergio Massa y Gita Gopinath (este se reservará para el momento final de las firmas), sí habrá encuentros de máximo nivel con funcionarios de ambos bandos con capacidad de negociación y rúbricas.

Mientras tanto, el viernes Argentina giró los u$s2.800 millones necesarios para no caer en default, a la espera del cierre de las negociaciones. Las normas del organismo que maneja Georgieva no tienen tolerancia de tiempos para los países miembros que no cumplan con los vencimientos de los acuerdos vigentes, y quedan calificados en default de manera inmediata. La situación actual del país es de negociaciones abiertas para una nueva versión del Facilidades Extendidas, con metas más flexibles de reservas a acumular en el BCRA y el reconocimiento de los efectos de la sequía en las metas comprometidas ante el FMI en el acuerdo firmado en marzo del año pasado; y que hasta enero de 2022 no hubo mayores problemas en cumplir.