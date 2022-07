Charlas de quincho

Sacudida

Sin solución de continuidad se sucedieron hechos shockeantes a lo largo de una semana que ya había comenzado con la intempestiva (pero no, imprevista), renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que generó una fuerte convulsión, un terna que aún no termina, y que dominó todas las mesas de los Quinchos. Pero a la sacudida interna le siguió en el mundo la renuncia del controvertido primer ministro británico, Boris Johnson; luego fue el inquietante asesinato del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, figura política clave del Japón actual, y hasta el copamiento de la casa presidencial en Sri Lanka, y el derrocamiento del Gobierno oficial a causa de una turba humana, que recorrieron el mundo, dando cuenta de la hipersensibilidad social que se extiende en buena parte del planeta. Inflación, falta de insumos, y otras cuestiones, que en Argentina se conocen muy bien, alteran hasta a las sociedades que aparecían como más estables.

Por supuesto que el estado general, se potenció en Argentina, entre otras cosas porque si bien el Poder Ejecutivo no tardó tanto en nombrar a la nuevo ministro, esta si se demoró en ir completando su gabinete (lo que no termina de ocurrir a una semana de la asunción). De ahí que las derivaciones en la evolución de divisas y riesgo-país, con picos extremos, encendieran todas las alertas, pero sin llegar a la sorpresa, dada la previsibilidad de tal cosa ocurriera. Al menos así conjeturaba algunos de los contertulios de una mesa muy privada en Mí Secreto, un restó muy discreto a pesar de estar ubicado en plena Recoleta.

Recepción

También, y aunque mucho más mediática, fue la recepción que los empresarios del CICy P (Consejo Interamericano de Comercio y Producción), le dieron al ministro del Interior, Eduardo “Waldo” de Pedro, orador de su último almuerzo mensual, en el Alvear Icon de Puerto Madero.

Es que si bien lo que trascendió fue la “cálida” bienvenida pública, y las más que agradables palabras del titular de la entidad y también presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, parece que hubo algunas conversaciones más privadas en las que algunos de los asistentes le hicieron fuertes cargos al funcionario (“uno de los pocos con los que se puede hablar”, reconoció, sin embargo, uno de ellos), por la falta de medidas claras, y de reacciones más rápidas en materia económica, tema que está afectando muy fuerte a distintos rubros. Igual, la reunión fue muy “cuidada” al punto que el propio Funes de Rioja, que ya tiene terminado su mandato, parece que lo prorrogó unos días, ya que su sucesor es Marcos Pereda, de la Rural, entidad que mantiene con el kirchnerismo, una relación de fuertes altibajos, y el CICyP, no quería que de De Pedro se “incomodara”.

Así transcurrió el almuerzo, en términos generales agradables, y con muchos convencidos de que De Pedro inició, con esto, las pruebas del traje de candidato presidencial. “No hay sucesión, pero varios se creen delfines”, señaló, sin embargo, un analista político allí presente, aludiendo al legado de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Igual, la mayoría coincidió en que De Pedro es uno de los pocos con los que se puede disentir,

campo

También en el Quincho de Coninagro, en plena City porteña, y con su titular a la cabeza, el mendocino Carlos Ianizzotto, cooperativistas de casi todo el país e invitados conmemoraron su día, mientras analizaban detalladamente los varios problemas que están atravesando para producir, pero más aún, las condiciones de Inseguridad y crímenes brutales que se están sucediendo en distintas partes del país, incluyendo las zonas rurales, lo que está causando alarma en algunas regiones por el aislamiento de los productores.

Entre espléndidas “patas” de jamón crudo y aromáticas hormas de riquísimos quesos gruyere, provolone, Reggiano, y otras delikatessen fruto de las varias cooperativas que se nuclean en la entidad, se este usaba con el dato de inflación de junio, y las complicaciones que se verifican para producir, producto de la falta cada vez mayor de insumos que resultan clave. Igual inquietud se percibió en la Bolsa de Cereales, donde los avicultores también celebraron su día, con la presencia de los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y el novel de la Producción, Daniel Scioli, que llegó tarde, se fue inmediatamente terminó el acto, y no le dio tiempo a nadie para que le haga preguntas. Igual, los allí presentes recibieron de buen grado al titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, que raramente se lo ve por estos ágapes, pero que esta vez iba con una ampliación a $30.000 millones para abaratar entre 3 y 7 puntos la tasa de interés de préstamos para infraestructura nueva y renovación de galpones de la actividad. “Igual no es barata. Saldrá cerca de 50%, y menos si lo comparamos con el 3% que se paga en Brasil, pero necesitamos renovar y ampliar estructura, y como es a 7 años, y dos de gracia, probablemente ya hayamos salido de esta conmoción”, destacaba en voz baja uno de los empresarios destacados del área, mientras miraba fijamente las evoluciones del ex ANSES, Diego Bosio, otro infrecuente en reuniones de la agroindustria.

De todos modos, lo que más miraban todos era la relación entre Domínguez y Scioli, quién dijo tener “una profunda visión desarrollista”, y cuya “amistad” se habría dado especialmente en los últimos meses de Scioli en la embajada de Brasil. Ajenos a estos avatares, un grupo de granjeros del litoral sur, llamaba la atención sobre los fuertes incendios que se están produciendo nuevamente, debido a la prolongada seca, y para los cuales, igual que a principios de año, siguen sin ningún tipo de ayuda, más allá de los esfuerzos de los bomberos voluntarios, que siempre son escasos, en especial, en las islas.

El tema obligó a recordar lo ocurrido en 2008, en pleno conflicto por la Resolución 125, cuando por el viento llegó a inundarse de humo hasta la Capital Federal, y se culpó a los productores, aunque las sospechas apuntaban hacia otro lado y una se pudo comprobar el origen de semejantes incendios de gran peligrosidad.

Cuidados

En un muy “british” quincho de Belgrano R., muy cerca de la Embajada de Japón, donde el movimiento fue constante tras el atentado que le costó la vida a Shinzo Abe, un grupo de empresarios se reunió el fin de semana para analizar algunas cuestiones para poder encarar los próximos días. De hecho, todas las miradas convergen en Silvina Batakis, excolaboradora de Scioli, y flamante sucesora de Martín Guzmán. Tanto su aún incompleto gabinete, como algunas cuestiones clave desvelan a los hombres de empresa pues, por ejemplo, aunque la funcionara ya aseguró que continuaron la política de tarifas anterior, y pondrá en marcha la segmentación, las dudas siguen siendo muchas, sobre todo porque buena parte del equipo de Energía (que se enfrentaba con Guzmán) sigue en sus cargos.

“¿Y qué van a hacer con los precios cuidados que, a esta altura, se tendrían que llamar desbordados?”, preguntaba uno de ellos, pensando que también el ministro de Producción Matías Kulfas, le había dejado el cargo a Scioli, y el secretario de Comercio, el renunciado Roberto Feletti, había dejado su puesto primero a Guillermo Hang que duró apenas un mes, y ahora este al poco conocido Martín Pollera que deberá lidiar con los aumentos de precios, y los faltantes en buena parte de los insumos industriales, por ejemplo, para envases.