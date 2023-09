“Hace mucho que no duermo” podría dormir al público

Verano porteño. No se escucha el tema de Piazzolla sino el tango de Visca que dice “Me estoy sintiendo viejo”. Eso acompaña de fondo al protagonista de esta historia, un tipo agobiado por el insomnio que se prepara para ir al trabajo. Título de la película: “Hace mucho que no duermo”. Esperando el colectivo, un desconocido le arroja un bolso cerrado con dos candados y desaparece. ¿Qué haría el espectador en semejante circunstancia? Se despabila. ¿Ese bolso estará lleno de dólares? No lo sabemos. Ni lo sabremos, porque cayó en sus manos por un simple error de coordinación, y ahora hay un montón de gente tratando de recuperarlo, y una muchacha misteriosa que pretende orientarlo y le habla en verso. El también empieza a hablar en verso. No tienen mayor cuidado por la métrica pero hablan en verso. Y ambos se meten en una loca sucesión de persecuciones, arrebatos, escapadas, recuperaciones, un simulacro de fusilamiento, informes y una confesión final que no tiene que ver con el bolso sino con el amor.