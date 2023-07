Hollywood: el verano de los mil y un traspiés

Martin Scorsese predijo hace un año que, a mediano o largo plazo, un cine sólo sostenido en superhéroes no podría seguir funcionando demasiado. Fueron muchos quienes entonces lo atacaron, pero lo que viene sucediendo en el verano estadounidense no deja de sorprender a los ejecutivos de los estudios y los exhibidores. No sólo fracasó un superhéroe como “The Flash”, sino que la tan postergada quinta parte de Indiana Jones estuvo muy lejos de cubrir las expectativas de Disney.