Interesa film adaptado de novela que devino en muy buen negocio

Novela de Pedro Mairal breve, entretenida e irónica, “La uruguaya” fue llevada al cine en una versión igualmente breve, entretenida, y más bien burlona. Esto último es natural, porque en la novela quien cuenta lo que le pasa al protagonista es él mismo, mientras que en la adaptación dirigida por Ana García Blaya la voz cantante la lleva una mujer, y el sujeto es claramente un ganso a punto de ser desplumado. Al menos, esto es lo que teme cualquier espectador cuando ve que anda con 15 mil dólares encima, en vez de dejarlos en la caja fuerte de su habitación de hotel donde espera recibir a una supuesta amiga. Pero ella no entra a la ratonera. Lo lleva a pasear. A él no le sobra la plata, y la mujer lo está sobrando. ¿Cómo puede terminar ese día de paseo? Digamos que termina muy bien. ¿Y quién está contando la historia? No lo diremos.