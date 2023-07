La muerte de Sinead O’Connor deja un vacío en el pop internacional

Su carrera progresó cuando empezó a trabajar con el ex U2, Fachtna O’Ceallaigh, y alcanzó el éxito en 1987 con la publicación de su álbum “The Lion and the Cobra”, que alcanzó la categoría de disco de oro y le valió una nominación al Grammy. Su éxito internacional llegó con su segundo álbum, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que incluía un nuevo arreglo de “Nothing Compares 2 U”. El disco alcanzó el número 1 en varios países. El vídeo musical de la canción, con primeros planos de O’Connor y su característica cabeza rapada, también fue un éxito. El éxito de Miley Cyrus de 2013 “Wrecking Ball” tomó prestado el vídeo de O’Connor, pero también presentaba a Cyrus desnuda y lamiendo un martillo, en clara alusión sexual. O’Connor escribió una carta abierta a la cantante, advirtiéndole que evitara ser explotada sexualmente por la industria musical.