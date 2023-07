Las plataformas se recargan para agosto

only murders in the building. Meryl Streep se incorpora a la exitosa serie policial de Star+.

Variado menú con estrenos en lo que queda de julio y la llegada de agosto. El más esperado es “Only Murders in the Building”, serie ganadora del Emmy protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que tendrá en su tercera temporada las incorporaciones de Meryl Streep y Paul Rudd, a partir del 8 de agosto en Star Plus. La comedia policial tiene como personajes a los integrantes de un grupo intergeneracional e improvisado de detectives, que vive entre los vecinos del Upper West Side de New York y comparte su fanatismo por los podcasts de misterio.