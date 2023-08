Lo que se dice en las mesas

A poco más de una semana para las primarias (PASO), vuelan, como polen en primavera, las encuestas y sondeos entre los meseros. Hay para todos los gustos. Una que gana Patricia, en otra Horacio, en otra empate y se sube Sergio, en otra resurge Javier, en fin, como fiel reflejo de lo que vienen siendo los resultados y los pronósticos electorales, parecen no tener nada que ver con la realidad. Quizás, los yerros en las últimas elecciones provinciales, que no dejan bien parados a los encuestadores, es lo que hace esperar al 13 a la noche para dirimir la toma de decisiones de cartera. Aunque ya UP dejó de ser tercero.