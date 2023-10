“Los asesinos de la Luna”: obra mayor de un maestro del cine

En los Estados Unidos esos crímenes fueron referidos desde 1934 en varias novelas, radionovelas y hasta una película, “El FBI en acción”, de Mervin LeRoy, 1959, con James Stewart investigando el asesinato de una familia indígena, los Kyle. Después esas bestialidades solo fueron tema de historiadores locales, hasta que en 2017 David Grann publicó su nuevo libro. Grann es un periodista bastante popular de casos policiales, cuyos libros y artículos ya han inspirado varias películas, como “Un ladrón con estilo”, elegida por Robert Redford para despedirse de la actuación con una sonrisa. Pero el nuevo libro no permitía demasiadas sonrisas. Se titula “Killers of the Flower Moon. The Osage Murders and Birth of the FBI”, ya editado en español, con un título algo más explícito: “Los asesinos de la Luna. Petróleo, dinero, homicidios y la creación del FBI”. Cabe aclarar, nació como Bureau of Investigations, lo de Federal vino después, pero ya lo comandaba J. E. Hoover, entonces apenas veinteañero. El de los osage fue uno de sus primeros casos, y se resolvió mediante la tarea combinada de agentes encubiertos, especialistas forenses de técnicas modernas, y métodos bien expeditivos del Viejo Oeste (a cargo estaba un ranger de Texas). Acá viene algo interesante. Más que la historia de la investigación policial, a Scorsese le interesó el alma de uno de los criminales. Uno que vuelve de la Primera Guerra, se pone bajo el ala de un pariente poderoso y supuestamente bondadoso, y sigue sus órdenes y consejos, lo que incluye casarse con una india rica para envenenarla y heredarla. ¿Pero qué pasa cuando uno forma su propia familia, y siente ese calor de hogar tan distinto al de la otra familia, de la cual proviene y a la cual obedece? El jerarca que todo lo domina con mano de hierro y sonrisa ladeada, el hombre físicamente fuerte pero de carácter débil, en la encrucijada, y la mujer enamorada, que tiene a los suyos, con su forma de ser y de entender, esos son los personajes principales de este drama. No son los únicos. ¿Algo suena conocido? No diremos que Scorsese traslada al western ciertos caracteres y conflictos de sus anteriores películas de mafiosos italianos, porque hay diferencias importantes, pero, es cierto, también hay coincidencias de peso. La hipocresía y la lealtad, la distancia y el falso acercamiento, la atracción del que manda y el que mata, la naturalización de formas de enriquecimiento ilegales, el impulso de la violencia, son cosas que se manifiestan tanto en un barrio de Nueva York como en un descampado de Oklahoma.