Manu Sija: “No dejemos que el algoritmo guíe nuestros gustos”

M.S.: Lo variado del repertorio, la instrumentación, los géneros, los estilos, todos juntos y mezclados, los invitados conviven de esa manera. Mi forma de ver el mundo y moverme también siempre ha sido en ámbitos muy diferentes. Produje artistas tradicionales como el Chaqueño Palavecino o lo más popular como Jorge Rojas, la canción testimonial con Teresa Parodi, y los grandes artistas invitados en estas 22 canciones también forman el eclecticismo. Todo se une de forma natural porque nunca tuve restricciones en cuanto a géneros y estilos. Nunca fui un snob de la música, ni me cerré a nada, fue un proceso de diez años de perder el miedo y aceptarme como soy.

P.: Cuatro temas están atravesados con el duelo por la muerte de su padre. ¿La música lo ayudó a hacer catarsis?

M.S.: La música toda la vida me ayudó a sanar cosas más o menos dolorosas, siempre fue el refugio y estuvo presente en tristezas y alegrías. Después de tanto que mi padre me ayudó, me apoyó, en situaciones económicas muy difíciles, me regaló la valentía de poder expresar mi dolor en público, cosa que me costaba. No hubiera podido publicar estas canciones tan personales e íntimas antes y su partida me animó a poder aceptar mis letras, que no siempre me gustaron tanto. Yo prefería colaborar con letristas o poetas, esto me lanzó a animarme.

P.: ¿Cómo fue tocar con Pat Metheny?

M.S.: Lo que más me sorprendió fue la manera en que nos conocimos. Fue a verme tocar en un concierto chico en Nueva York y me impactó. Fue gracias a un video que subí tocando una canción de él, años antes de que se acercara, y me enseñó eso de bajarse de ese podio increíble de ser uno de los músicos de jazz más famosos del mundo e ir a un lugar chiquito a ver a un músico como yo, de un lugar lejano, solo por haber visto un video. Luego lo conocí en un ámbito más íntimo cuando me invitó a tocar a su casa y todo tan agradable, me ayudó a cambiar la forma en que uno ve a esas personas enormes que admira. Me influyó en mi música y también en cómo lleva su carrera, como no para nunca y sigue haciendo música increíble. Me pidió para su show que tocara el bandoneón y cantara, algo que nunca había hecho, y me puso en el desafío de hacer algo nuevo solo para esas dos noches. Los grandes artistas, muchos presentes en este álbum, fueron los más generosos siempre.

P.: ¿Cómo ve la música en las nuevas generaciones y con las plataformas como mediadoras?

M.S.: Las nuevas generaciones tienen un beneficio muy grande y es que hay mucha información de fácil acceso, cosa que yo desde Tucumán no tuve, hace 20 años. Ahora no hay que irse a lugares lejanos sino que con un click uno puede estudiar lo que sea desde la casa. Con la información y herramientas que uno tiene en casa puede grabar con muy buen sonido, lo que genera mucha oferta musical, mucho contenido que no todos llegamos a escuchar y ver, Antes había más filtros, eran menos los materiales que llegaban a uno, hoy nos perdemos de conocer por la amplia oferta. Hay mucha facilidad para poner publicidad en redes pero se pierde de vista qué tan real es el movimiento que tienen las canciones o el por qué se escucha tal canción o se ve tal video. Siempre el músico termina siendo el que menos cobra, en eso estamos igual que siempre.