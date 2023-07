“Nimona”, niña con poderes y moraleja

Caballeros medievales con celulares, aeronaves y líneas de subterráneo, protagonizan la fantasía de dibujos animados “Nimona”, junto a una chica, todavía niña, con rarísimos poderes de transformación y tremendas ganas de destrozar todo lo que se le cruce. Quiere ser la secuaz de un villano, por eso se pone a disposición del sujeto más odiado del momento, a quien acusan de regicidio, pero éste es solo un chivo expiatorio, un guerrero de noble corazón que no sabe cómo demostrar su inocencia. ¿No quiere ser villano? Ella tampoco quería ser un monstruo, pero de eso la acusaron, y le tomó el gusto.

El asunto es más complejo, porque a veces la gente no es lo que otros piensan, ni siquiera lo que uno piensa de sí mismo, y hasta los monstruos sienten el dolor de sentirse marginados. La moraleja en todo esto advierte que “los niños crecen creyendo que pueden ser héroes si clavan una espada en el corazón de alguien diferente de los suyos”, o algo por el estilo. Por ahí va la historia, que incluye a otro guerrero, y con él otro conflicto, de carácter íntimo. Hay un toquecito gay en el trasfondo. Producción, Netflix y Annapurma. Autores, Nick Bruno y Troy Quane, los mismos de “Espías a escondidas”. Guión, Robert L. Baird (“Enredados”, “Ferdinando el toro”) y otros, basado en el comic de N.D. Stevenson (Noelle, luego Nathaniel, Nate Diana, y finalmente N.D.). Director de animación, Theodore A. Ty, mejorando muchísimo los dibujos de Stevenson (ojos bien expresivos en vez de dos puntitos, etcétera). Doblaje en español, Gerardo García y Alicia Vélez, que en otros tiempos hizo la dulce vocesita de la nena de “Monsters”.