“Pobres criaturas” conquistó Venecia

El personaje de Stone, Bella Baxter, una niña pero con cuerpo de adulta, se vuelve cada vez más independiente y se excita con sus experimentos sexuales mientras emprende un viaje de autodescubrimiento a través de una versión surrealista de la Europa del siglo XIX. “El personaje central es Bella Baxter y no existiría sin Emma Stone”, dijo Lanthimos, cuyas películas anteriores incluyen “La favorita” y “La langosta”. Venecia marca el inicio de la temporada de premios y suele presentar a las grandes favoritas para los Oscar, con ocho de los últimos once premios al mejor director para películas estrenadas en la ciudad. Los principales premios de interpretación recayeron en dos estrellas estadounidenses: Cailee Spaeny, que interpretó a la ex esposa de Elvis Presley en la película biográfica “Priscilla”, y Peter Sarsgaard, que protagonizó por el descarnado drama familiar “Memory”. El León de Plata al otro finalista fue para “El mal no existe”, un enigmático drama rural dirigido por el japonés Ryusuke Hamaguchi.