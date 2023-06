Se esperan altos precios en singular subasta de Roldán

Mañana se inaugura en la casa Roldán la exposición de la Colección Bruzzone, los 85 lotes de arte argentino de los años 90 (de los más de 2.000 que posee) que se rematarán el 5 de julio a las 19.30 horas en una subasta presencial. En las páginas de este diario, informamos en el año 1999 que, el Centro Cultural Rojas presentaba “Algunas obras de la colección Bruzzone: un recorte del arte de los ‘90”, una muestra representativa de la estética inconfundible de esa década. Cualquiera estaba autorizado a mostrar reticencias ante “La torta”, obra de cuatro pisos realizada con caniches de peluche rosas y celestes de Cristina Schiavi (hoy estimada en 18.000 dólares); o, el look animal Dolce & Gabbana de Ariadna Pastorini, el retrato de una artista del porno shop de Martín Di Girolamo y los ondulados ornamentos de Jorge Gumier Maier.

Hoy, la obra más cotizada es la del maestro de esa generación, Pablo Suárez, 70.000 dólares es la base de “Trementina. El duende da a su pintura la fluidez necesaria”, un óleo sobre tela con escultura en masilla epoxi policromada. Marcelo Pombo se destaca entre los discípulos con su “Vitreaux de San Francisco Solano”, realizado con bolsas de nylon, cinta de embalaje y esmalte sintético sobre aglomerado. 80 x 100 x 9 cm, fechado en 1991 y firmado. Expuesta ese mismo año en el Instituto de Cooperación Iberoamericana y luego, en la mencionada muestra del Rojas, tiene una base de 50.000 dólares. Pero la obra pertenece a la serie que el artista realizó siendo docente de una escuela de alumnos diferenciados y, además, fue reproducida en numerosos libros y catálogos y expuesta en la muestra consagratoria “Recovering Beauty: The 1990s in Buenos Aires” realizada en el Blanton Museum of Art, Austin. En 2013 se expuso en la Fundación Proa y en 2015 en la muestra “Marcelo Pombo, un artista del pueblo” del Museo Fortabat. “La obra tiene “fragmentos de etiqueta de la galería Ruth Benzacar al dorso”, anuncian en Roldán, como si fuera una reliquia.