Se inicia el jueves un singular Encuentro de Cine Europeo

Un matrimonio iraní llega al aeropuerto de Atenas para visitar a su hijo estudiante. Pero el hijo no está ahí para recibirlos, y no saben cómo hallarlo. Será la madre quien saque unas fuerzas que no sabía que tenía, para buscarlo aunque sea en los infiernos a lo largo de un día y una noche. Esa es la historia que cuenta el griego Siamak Etemadi en “Pari”, una de las películas más prometedoras del 19° Encuentro de Cine Europeo en Argentina, que comienza este jueves. Lo mismo, otra de madre coraje, con final feliz, “Rabiye Kurnaz contra George W. Bush” (Andreas Dresen, Alemania), sobre el caso real del ama de casa turca que llegó hasta la Corte Suprema de los EE.UU. para recuperar a su hijo preso en Guantánamo.