Wall Street: 5 acciones que hay que sacarse de encima

Las acciones de tecnología se han disparado en lo que va del año y Oracle no se ha quedado atrás. De hecho, las acciones de Oracle han subido más del 40% este año hasta alcanzar nuevos máximos históricos y ahora cotizan con una prima de aproximadamente el 50% respecto de la valoración de Morningstar. La compañía ha registrado un desempeño muy bueno, pero preocupa que el potencial alcista a largo plazo para el mercado de infraestructura en la nube sea mucho más limitado de lo que el mercado supone actualmente.

Otra también del sector tecnológico es Cadence Design Systems, a quien le está yendo muy bien, registró sólidos resultados en el segundo trimestre y, basándose en la elevada demanda de soluciones de hardware, la dirección incluso guió hacia una segunda mitad del año más sólida. Contemplando las tendencias seculares hacia la inteligencia artificial, las comunicaciones 5G y la computación en la nube en realidad seguirán acelerándose, y que Cadence se beneficiará tanto de las crecientes complejidades de los diseños de chips como de la creciente complejidad de varios mercados finales, a pesar de ello la acción ahora cotiza con una prima de aproximadamente el 40% respecto de la valoración de Morningstar, ya que ha subido un 40% en lo que va del año.

La cuarta es Old Dominion Freight Line, empresa de envíos, logística y mudanzas, cuya cotización se podría ver presionada negativamente por la reducción de las existencias minorista y por una desaceleración en los mercados finales industriales de Estados Unidos. Las acciones de Old Dominion han subido más del 40% este año, y la mayor parte de esa ganancia se produjo apenas en los últimos dos meses. La razón de ese aumento es la esperanza del mercado de que Old Dominion gane una cantidad significativa de cuota de mercado tras la quiebra de su competidor Yellow Trucking. Para Morningstar el mercado está sobreestimando la cantidad de crecimiento del flujo de caja libre a largo plazo.

La última de la short list es Eli Lilly, cuya cotización se ha visto propulsada, entre otros motivos, por las prometedoras expectativas de su medicamento Mounjaro para la diabetes tipo 2 que ayuda a perder peso. Morningstar considera que el mercado está pagando una valoración demasiado alta por este crecimiento al cotizar con una prima cercana al 50% frente a su valor teórico.