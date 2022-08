EE.UU.: empresas de streaming redefinen sus contenidos

Salvo a unos pocos, la noticia tomó por sorpresa a casi todos en Hollywood: la Warner, empresa que ahora es Warner Bros. Discovery tras su fusión, anunció que no estrenará, ni en los cines ni en sus plataformas, “Batgirl” (“Batichica”) la adaptación del personaje de DC Comics protagonizada por Leslie Grace junto a Michael Keaton como Batman. “Estamos tristes y sacudidos por la noticia. Todavía no podemos creerlo”, escribieron los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah en Instagram. El film ya estaba rodado, y sólo faltaba añadirle algunos efectos especiales. La decisión de archivar una película de 90 millones de dólares “Batgirl”, dijeron algunos expertos, parece haberse debido a un cambio en la estrategia corporativa luego de la fusión de Warner Bros. y Discovery. Warner Bros. se había comprometido a hacer películas que pudieran ir directamente a HBO Max, como parte de un esfuerzo por aumentar los suscriptores en el cada vez más competitivo sector del ‘streaming, pero la decisión parece haberse revertido después de la alianza con Discovery. Variety citó a expertos de la industria que dijeron que “Batgirl” no era lo suficientemente deslumbrante para un estreno en cines, con sus costosos requisitos de marketing, y al mismo tiempo era demasiado desde el punto de vista económico para el streaming.