El Bafici inicia hoy sus diferentes competencias de films

Se inician hoy las diversas competencias en el Bafici. La Internacional incluye veinte obras extranjeras, entre ellas el dibujo canadiense “Harvey”, de Janice Nadeau, la comedia húngara “Zanox- Risks and Side Effects”, de Beno Baranyi, los españoles “Upon Entry”, drama de Rojas y Vázquez con el argentino Alberto Ammann, que resultó Mejor Actor en Málaga, “Notas sobre un verano”, de Diego Llorente (una chica entre dos amores), y “La niña mártir”, corto de María Pérez Sanz, ganador en el reciente Festival de Gijón, y los documentales “The New Greatness Case”, de Anna Shishova, Finlandia, sobre una chica detenida en Rusia, “And, Toward Happy Alley”, de Sremoyee Shing, India, sobre las mujeres de Iran, y “Education and Nationalism”, de Hisayo Saika, Japón.