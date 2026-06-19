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19 de junio 2026 - 16:10

El consumo no despega: en abril repuntaron las ventas en supermercados, pero cayeron en mayoristas y shoppings

En los primeros cuatro meses del año, el consumo muestra una retracción de hasta 5,7% en los shoppings, mientras que retrocede 3,3% y 3,2% en supermercados y autoservicios mayoristas.

Shoppings Compras Consumo
Mariano Fuchila

El consumo continúa deprimido y no muestra señales de recuperación. Las ventas en supermercado avanzaron 0,8% desestacionalizado en abril, mientras que en los autoservicios mayoristas cayeron 1,1% y en los shoppings bajaron 1,1%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, en el acumulado del primer cuatrimestre, el consumo llegó a hundirse 5,7%.

Los que más sufrieron la crisis del consumo fueron los shoppings que acumulan una baja de 5,7% en el primer cuatrimestre del año y del 5,9% en el último año. En tanto, los mayoristas cayeron 3,2% en los primeros cuatro meses del año y 5% interanual, mientras que los supermercados retrocedieron 3,7% interanual y 3,3% entre enero y abril.

Noticia en desarrollo.-

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