El FMI hará otro aporte: las metas serán ahora de cumplimiento anual

La decisión de analizar el cumplimiento de las metas de manera anual y no trimestral no implica alteraciones en los dos porcentajes que permanecen firmes dentro de lo acordado con el FMI en el Facilidades Extendidas vigente desde el 25 de marzo del 2022. El 1,9% del PBI de déficit fiscal final y la frontera de emisión monetaria de un 0,6% en todo el ejercicio, se mantendrán ineludibles, innegociables e inmodificables. Pero el Fondo esperará al final del año para controlarlas y aprobarlas. Mientras tanto, sólo habrá observaciones puntuales y punzantes sobre si la proyección fiscal y monetaria apunta o no a cumplir lo comprometido. No es poco. Más teniendo en cuenta que los primeros pasos en cuanto a los ingresos y la recaudación que exhibe el país están siendo problemáticos.