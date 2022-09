El genio de la lámpara, revivido por el director de “Mad Max”

Con todas sus cualidades narrativas, actorales y visuales, “Érase una vez un genio” es una de esas películas que sobresale por exhibir más que una pizca de cultura que la típica superproducción hollywoodense, lo que implica pretensiones que a veces no cierran del todo. Pero eso no significa que no haya que recomendarla como una de las sorpresas del año.

D. C.

“Érase una vez un genio” (“Three Thousand Years of Longing”, Australia-EE.UU., 2022). Dir.: G. Miller Int.: I. Elba, T. Swinton, A. Browne.