La abuela fanática de Lionel Messi que emocionó al Mundial: tiene 99 años y volvió a verlo en Dallas + Agregar ámbito en









Pauline Kana, una señora estadounidense que cumplirá 100 años en agosto, se volvió viral por su pasión por el capitán argentino. Tras romper un récord Guinness, apareció en el estadio durante el triunfo de Argentina ante Austria.

Pauline Kana, la fanática de Lionel Messi de 99 años, asistió al partido Argentina-Austria en Dallas.

Pauline Kana, una abuela de 99 años oriunda de Ohio, volvió a captar la atención mundial al asistir al partido entre Argentina y Austria en Dallas para alentar a Lionel Messi, el jugador al que admira desde hace años. Su presencia en las tribunas se hizo viral una vez más durante el Mundial 2026.

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La mujer, que cumplirá 100 años el próximo 1 de agosto, fue enfocada por las cámaras mientras sostenía un cartel con la leyenda: "Fan de Messi de 100 años". La imagen recorrió rápidamente las redes sociales durante el encuentro en el que el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, no es la primera vez que Kana se convierte en noticia. Meses atrás alcanzó notoriedad internacional tras ingresar al Libro Guinness de los Récords al convertirse en la persona de mayor edad en realizar un crowdsurfing, la práctica de ser transportada por una multitud sobre sus manos durante un evento masivo.

El hecho ocurrió a fines de mayo en Bellville, Texas, cuando, con 99 años y 274 días, fue levantada y trasladada por unas 20.000 personas durante una celebración organizada por su nieto, el popular creador de contenido Ross Smith.

El vínculo entre Pauline Kana y Lionel Messi La relación de Pauline con Messi tampoco comenzó en este Mundial. La abuela ya había llamado la atención del astro argentino durante el Mundial de Clubes disputado el año pasado en Estados Unidos, cuando asistió a un partido del Inter Miami con un cartel que decía: "Messi, ¿Querés casarte conmigo?".

Pauline Kana abuela fanatica messi Pauline ya le había enviado un cartel proponiéndole casamiento en el Mundial de Clubes. Durante la entrada en calor de aquel encuentro, el rosarino advirtió el mensaje desde el campo de juego y respondió con una sonrisa y un saludo a la distancia, un gesto que terminó de consolidar la historia de una admiradora que, a punto de cumplir un siglo de vida, sigue viajando para acompañar a su ídolo.