“El otro Onassis”, en el Rojas, indaga en historias de migrantes

P.: ¿Ese creer que era el otro Onassis, era un delirio, una ilusión o una gran mentira?

D.C.: No sé cuánto hay de verdad o de delirio. Yo le creo al personaje, quizás sea una metáfora, no lo sé. Nos entregamos a este juego, y no preguntamos demasiado. El ser rico y poderoso no sin un esfuerzo por alcanzarlo era una obsesión para él y así formó su familia.

P.: ¿Cuáles son los temas de la obra?

D.C.: La inmigración, la familia, el crecimiento personal , el amor, todo atravesado por los devenires históricos de nuestro país. Las dictaduras, la represión, Malvinas por nombrar algunos temas, mientras se cuenta como crece económicamente y como se relaciona con su mujer y sus hijos. Saber que son reales, que tienen los mismos nombres que los personajes fue muy fuerte, pero tratamos de despegarnos de eso. Fue muy conmovedor cuando Beatriz nos dijo que captamos la esencia de cada miembro de su familia.

P.: ¿Cómo fue el trabajo con la directora?

D.C.: Es la primera vez que trabajo con Corina Fiorillo, sabía que era una gran directora pero ahora pude comprobarlo. Permite jugar y se nutre de cada propuesta de los actores y eso es muy estimulante, es una gran capitana. Se enamoró del material al igual que cada uno de nosotros. Es muy contenedora y seguimos trabajando siempre desde el amor por el teatro contando una historia como esta. Es una trabajadora incansable y gran armadora de familias teatrales.

P.: ¿Cómo es trabajar en el Centro Cultural <Rojas?

D.C.: Es un gran espacio de experimentación. Trabajé en el Rojas hace mucho tiempo pero no en esta sala, no la conocía. La sala cancha, que supo ser una cancha de pelota a paleta, condicionó y le dio entidad a la obra. No puedo pensar en otra puesta como esta, que ideó Corina, una puesta bifrontal que nos da ese juego de actuar en varios frentes y jugar con todas esas posibilidades frente al público. El Rojas es un histórico espacio por el que han pasado tantos talentosos artistas, acá vi a Batato, a Urdapilleta y Tortonese por primera vez y es un flashback hermoso volver a entrar acá.