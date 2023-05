“El reemplazante”: futuro ominoso en atrapante novela

“Es bueno que el pueblo de esta nación no entienda nada del sistema bancario y monetario, porque si ese fuera el caso, creo que habría una revolución antes de mañana”, sentenció a comienzo del siglo XX Henry Ford, emblema del capitalismo industrial. El belga Alexandre Laumonier usa esa emblemática frase para mostrar que ese no entender nada se ha ampliado descomunalmente, que hoy ya no es una cuestión de aquellos brokers gritones de la película “Wall Street” -ese Wall Street centro del capitalismo mundial y del cual Gordon Gekko es apenas una referencia estimulante en la labor financiera, que la obsolescencia de lo humano se ha precipitado, y que hoy la inteligencia artificial sabe comprar barato y vender más caro, y en milisegundos.

Hoy, según esta novela, de ficción y no ficción, contada por el algoritmo Sniper (franco tirador), Wall Street ya no está en Wall Street sino está en la nube, o más claramente en un galpón inmenso en New Jersey, donde entre las 9:30 y las 16 compite en la Bolsa mundial con las máquinas algorítmicas Guerrilla, Combate, Drogón, Cautela, Ninja, Sonar, Tiburón, porque la guerra de los negocios continua y las máquinas, que se actualizan solas, han aprendido el gusto de ganar, saben que speed is money, y no hay humano que pueda competir con la velocidad que tiene un algoritmo. A los antes trajeados asesores financieros han sucedido programadores a los que se le reclama inteligencia, codicia y ambición, además de conocer los mercados y el trading de alta frecuencia, y en la mayoría de los casos estar ligado a un viejo broker tradicional. Aunque todos ellos tienen ya El reemplazante, un algoritmo especializado, activo y que no plantea reclamos.