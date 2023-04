El regreso de un dúo famoso en los años 80

En el show business nadie se retira de manera definitiva, y en el pop el mito del eterno retorno es una realidad. De todos modos hay regresos más inesperados que otros y el del exitoso dúo Everything but the Girl, luego de 24 años, llama bastante la atención. Luego de su último show en 1999, la pareja inglesa formada por Tracey Thorn y Ben Watt renunció a su estrellato en la escena dance mundial donde ya había superado el status de artistas de culto para ser un éxito global, y de un día para otro dejaron el mundo de la música y la industria discográfica para formar una familia con la que soñaban desde que empezaron a hacer temas juntos en los años 80. Thorn escribió sus memorias explicando sus aspiraciones personales y también grabó algunos trabajos solistas, pero con este “Fuse” vuelve formalmente el dúo que había comenzando como un sofisticado combo de canciones pop con ecos jazzísticos antes de sumarse a la movida electrónica de los 90, donde logró mayor éxito. Su regreso tiene una gran cualidad y es la de no quedarse en el pasado sino pisar en nuestra época con su típica voz de siempre, un poco mas ronca, y un nuevo estilo pop con mucho ritmo y sólo algunas reminiscencias jazzísticas en medio de los arreglos mas variados. “Fuse” es un buen disco que seguramente interesara tanto a sus viejos seguidores como a oyentes que los descubran ahora.