Ola de calor: ¿cuándo llegará la tormenta y el alivio?

Varias provincias superarán los 40°C, pero las precipitaciones y el descenso térmico llegarán de forma escalonada durante este fin de semana.

Un frente inestable avanza desde el oeste y traerá lluvias entre el domingo y el lunes.

La ola de calor que atraviesa gran parte de Argentina se intensificará en las próximas horas y mantendrá bajo presión, tanto a las provincias del norte como a distintos sectores del centro del país. Las altas temperaturas , que en algunos puntos ya superan los 40°C , volverán a sentirse con fuerza durante el fin de semana largo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional , varias regiones podrían alcanzar marcas mucho más elevadas que las habituales en esta época del año. Además, la falta de lluvias de los últimos días agrava el escenario, especialmente en zonas agrícolas.

El fin de semana largo encontrará al país dividido entre dos realidades distintas. Por un lado, las zonas más castigadas por la ola de calor, especialmente el NEA , el NOA y sectores del centro , seguirán enfrentando marcas que estarán muy por encima de los promedios habituales para diciembre.

Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Catamarca se esperan máximas que podrían alcanzar los 40 a 42 grados , con mínimas que permanecerán altas durante la noche.

El norte de La Pampa , el sur de Córdoba y el noroeste bonaerense también sentirán el calor, con temperaturas cercanas a los 39 o 40°C . La falta de lluvias hasta el fin de semana sostiene un ambiente seco , con suelos y cultivos afectados.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires y parte del AMBA tendrán un feriado más moderado. Aunque seguirá el calor, las máximas previstas serán más bajas que las registradas durante la semana:

Sábado 6: mínima de 23°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde.

Domingo 7: ambiente húmedo, nubes densas y una máxima estimada en 27°C; aunque el sol estará prácticamente ausente, el calor seguirá siendo protagonista.

Lunes 8: la jornada que marcará el cierre del fin de semana largo traerá el regreso de las lluvias y un descenso marcado de la temperatura.

¿Cuándo llegará la tormenta?

Las primeras señales de cambio comenzarán a notarse desde el viernes 5, pero no en todo el país. Un sistema de inestabilidad avanzará desde el oeste y empezará a generar lluvias y tormentas en Mendoza, San Juan y San Luis, abriendo el camino a un frente que se desplazará hacia el resto del territorio.

El verdadero quiebre llegará entre el domingo 7 y el lunes 8, cuando el frente tormentoso avance hacia el centro y el noreste del país. Esto provocará chaparrones, tormentas eléctricas y momentos de actividad intensa en algunas regiones.

Y también una baja en la temperatura, especialmente en la zona núcleo pampeana, el este bonaerense, el sur de Entre Ríos y sectores del litoral.

Ola de calor.jpg

Recomendaciones ante el alerta amarilla de calor

Priorizar la hidratación

No se trata solo de tomar agua cuando aparece la sed, ya que el organismo necesita recibir líquido de manera continua.

Los especialistas aconsejan beber pequeños sorbos a lo largo del día y evitar café, alcohol y bebidas muy azucaradas, que favorecen la deshidratación.

Reducir la exposición al sol

Entre las 10 y las 17 horas, la radiación es especialmente intensa. En lo posible, lo ideal es evitar actividades físicas al aire libre y permanecer en lugares ventilados.

En caso de salir, usar ropa clara, liviana, gorro y protector solar.

ola de calor Telam

Mantener la casa fresca

Cerrar cortinas y persianas durante el día para bloquear la entrada de calor y abrir las ventanas por la noche para que circule el aire.

Los ventiladores ayudan a refrescar, pero no evitan golpes de calor. Por eso es importante complementar con hidratación y descansos.

Atención a grupos de riesgo

Los bebés no regulan bien la temperatura corporal y los adultos mayores la pierden con facilidad, por lo que es clave no esperar a que manifiesten sed para mantenerlos en lugares ventilados e hidratarlos.

Las mascotas también sufren el calor: nuestros animales necesitan sombra, agua fresca y nunca permanecer en vehículos cerrados.

Comer liviano

Frutas, verduras y comidas de fácil digestión ayudan al organismo a mantener la temperatura interna estable. Los alimentos más pesados incrementan la sensación de agotamiento.

Reconocer los síntomas de un golpe de calor

Dolor de cabeza intenso, mareos, piel enrojecida, desorientación o náuseas requieren atención inmediata. En esos casos, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, hidratarlos y buscar asistencia médica.