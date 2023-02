Empresas del Estado: un modelo riojano que va del litio al cannabis principales empresas

“Con sus distintos matices todas buscan dinamizar la actividad económica y cubrir servicios que sociedades privadas no los cubren por reglas del mercado, porque no hay volumen, porque no resulta atractiva la inversión”, dijo a Ámbito Juan Luna, jefe de Gabinete.

Y pone como ejemplo el servicio de internet. “Tenemos internet en todos los departamentos y no solo en las ciudades, sino también en sectores rurales dispersos. Una empresa privada no atendería estos sectores. Nuestra cobertura es universal. En el último tiempo se agregaron la de transporte público, otras vinculadas a la energía. Mayormente son empresas que vienen de gestiones anteriores”, agregó el funcionario de Quintela.

En el sector privado, industrias como la vitivinícola, olivícola o las textiles y del calzado aportan la mayor parte de los puestos de trabajo, pero en la provincia reconocen dificultades para atraer inversiones en otras áreas. Y allí las empresas estatales juegan un papel fundamental.

Litio y energía

La gran novedad es el litio. La Rioja, no forma parte del triángulo formado por Jujuy, Salta y Catamarca, pero por las condiciones geológicas hay altas probabilidades de que también ese mineral se encuentre en el suelo del distrito. Recientemente, hubo una polémica, ya que un proyecto de Quintela declaró al litio de interés público y estipuló que su desarrollo tendría un fuerte impulso desde el Estado. Además, quitó concesiones en la zona.

Si bien la norma fue cuestionada por cámaras del sector, Quintela dijo a Ámbito que se tomó esa decisión porque se estaba “formando una inmobiliaria minera”. Luna, ahora, retoma ese argumento. “Es una decisión que se entiende en el contexto de La Rioja. Nosotros hoy no tenemos desarrollo del litio, no hay un proyecto exploratorio pero toda la zona potencial para explorar tiene permisos otorgados hace muchos años. No hay inversores, ni empresas con capacidad técnica y económica para empezar con los trabajos. Lo que hay son especuladores inmobiliarios. Gente que hace mucho tiempo tiene tomados permisos de grandes áreas y en los últimos tiempos no hicieron nada”, dijo.

“Queremos impulsar la actividad con el sector privado y queremos hablar del modelo de desarrollo. Pero no podemos supeditarlo a las buenas intenciones de especuladores”, sostuvo. Y agregó: “Si no logramos acuerdos, no descartamos hacer la exploración con empresas del estado. Tenemos la capacidad técnica”.

En ese sentido, el presidente de la empresa estatal de minería y extracción de Litio Kallpa, Ariel Parmigiani, habló sobre el litio y sus derivados a los que el Estado riojano considera “recursos estratégicos”. “Es un mineral escaso en el mundo, con una alta demanda y los recursos, al ser provinciales, toman una participación más importante en la economía y en desarrollo de una provincia; por eso, la decisión de sancionar una ley que le dé el valor de recurso estratégico para poder aplicar políticas públicas más efectivas a la hora de desarrollar toda una industria a su alrededor”, explicó.

Seguidamente afirmó: “Queremos desarrollar el litio de una manera eficiente y rápida, con empresas privadas y serias”.

Por su parte, Luna también destacó el cannabis, una unidad de negocios dentro de una empresa existente, que ya venía en funcionamiento desde hace más de diez años, dedicada a la investigación de biotecnología. “El programa de cannabis viene muy bien, es una de las provincias más dinámicas. Picó en punta Jujuy y nosotros ya estamos en trabajos concretos para empezar la producción”, dijo el jefe de Gabinete.

Uno de los ejes que más creció en los últimos cuatro años fue el de energías limpias. A finales de 2022, Quintela anunció que el Parque Eólico Arauco II había sido adquirido por Pampa Energía en u$s171 millones. Con esa venta, la provincia apunta a la construcción de un parque eólico y otro solar, lo que aumentará la producción de energías renovables, y además espera generar alrededor de 500 puestos de trabajo. “La experiencia Parque Arauco es positiva, más de diez años de aprendizaje. La venta de una parte del parque nos va a permitir seguir: vendimos 100 megas para construir 150”, dijo Luna.

Vidrio

Un caso curioso se da con el vidrio. El faltante de stock del año pasado tras el incendio de un horno en Mendoza reactivó un proyecto en La Rioja de una empresa productora de vidrio que había nacido en 2014 pero que estaba paralizado.

Emanuel Noriega, a cargo de Vidrios Riojanos y de Cerámicas Riojanas, explicó a este medio que la planta se está terminando de montar y que estará operativa para mitad de año, con una inversión de u$s22 millones. “Está ubicada acá porque tenemos cuarzo a 80 km, el material más preciado para esta industria. Pero también el gasoducto en la puerta de la planta, en una provincia que está en la cuenca aceitera y vitivinícola. Sumado a demanda global de vidrio, justifican la presencia aquí”, dijo Noriega.

La Rioja consume 27 millones de envases al año y el proyecto apunta a 33 millones. “Tendremos un excedente que se apunta a vender a provincias vecinas”, agregó Sofía López, también responsable del proyecto. “A nivel nacional, la industria del vidrio es un oligopolio. La idea es no solo sumar volumen, sino dar un programa de acceso a pequeños productores y a pymes, que hoy tienen condiciones muy desfavorables”, añadió López.

Agronomía/Ganadería

Alfa

Agrogenética Riojana

Vivero San Gabriel

Hortícola Riojana

Puertas del sol

Kayne

Caudillos Riojanos

La Rioja Vitícola

Frutos San Nicolás

Alimentos

Agroandina

Cerdo de los Llanos

Colonia Cunícola

Vallesol

Agroarauco

Bodega y Fincas de Aminga

Industriales

Dripsa

Vidrios Riojanos

Allpapuka - Cerámica Riojana

Riodeco