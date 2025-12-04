Vista Energy colocó u$s400 millones en ONs y despejó sus vencimientos de 2026

La petrolera liderada por Miguel Galuccio cubrió vencimientos clave y mantiene el foco en el crecimiento productivo en Vaca Muerta para 2026, tras la presentación de su balance del tercer trimestre.

Vista Energy anunció que logró colocar u$s400 millones en Obligaciones Negociables (ON) bajo ley Nueva York, con una tasa de interés del 8,5% anual a 2033. De esta manera, la petrolera de Miguel Galuccio logró cubrir la totalidad de los vencimientos previstos para 2026.

El cierre de la oferta está previsto para el 10 de diciembre de 2025 . Esta nueva colocación se realiza como ampliación de la serie de bonos emitida inicialmente por u$s500 millones , también con vencimiento en 2033 y la misma tasa de interés. Con esta operación, el stock total de deuda de esta serie ascenderá a u$s900 millones .

En junio, vale recordar, la petrolera emitió u$s500 millones en el mercado internacional , también a una tasa del 8,5%. De ese total, u$s300 millones se destinaron a cancelar un crédito puente del Banco Santander utilizado para financiar la compra del 50% del bloque La Amarga Chica, mientras que los u$s200 millones restantes fueron dirigidos a inversiones en Vaca Muerta.

Esta oferta fue realizada en EEUU y en otras jurisdicciones internacionales al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 , los dos marcos regulatorios más utilizados para emisiones de deuda corporativa en el mercado de capitales norteamericano.

Con esta colocación, Vista refuerza su posición financiera internacional y consolida su acceso al mercado de capitales global, en un contexto donde el financiamiento externo continúa siendo clave para la expansión y desarrollo de los proyectos energéticos futuros.

La estrategia prevé destinar los eventuales excedentes de caja a recompras de acciones, pago de dividendos, reducción de pasivos y posibles operaciones de fusiones y adquisiciones. No se contemplan nuevos proyectos, más allá del crecimiento operativo de la producción.

No obstante, la petrolera proyecta cerrar el año con resultados positivos hacia el cuarto trimestre. La compañía decidió acelerar la conexión de pozos en el cuarto trimestre, apuntando a cerrar 2025 con 70–74 pozos nuevos, lo que permitiría superar la estimación de producción que tenían para este año.

aTC8RHNYClf9nyV__Vista-EmisióndeobligacionesnegociablesbajoleydeNewYorkporpartedeVistaEnergyArgentinaSAU

Miguel Galuccio: el sector petrolero en un "punto de inflexión"

Esta semana, Galuccio brindó declaraciones en un evento privado en el que aseguró que el desarrollo no convencional se encuentra en un punto de inflexión.

El directivo remarcó especialmente el crecimiento de las exportaciones y la recuperación sostenida de los niveles de producción. “Llegó el momento de cambiar el juego”, sostuvo, y advirtió que la industria ya no puede conformarse con la lógica que la trajo hasta el presente. En ese sentido, consideró que el salto que se necesita no es solo operativo, sino también cualitativo, con un fuerte énfasis en la innovación.

Bajo esa premisa, planteó que es imprescindible avanzar hacia un esquema “mucho más disruptivo” tanto en los procesos productivos como en la gestión de la cadena de suministros y en la incorporación de nuevas tecnologías. A su entender, la desregulación, una revisión del esquema impositivo y mejores condiciones para la inversión resultan pilares centrales para habilitar ese cambio.

Durante su exposición, también destacó un clima institucional diferente al de años anteriores. “Veo un Gobierno abierto y permeable, con una agenda orientada a pensar qué más se puede hacer para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, señaló, tras mencionar que mantuvo reuniones recientes con el Ministerio de Economía. Desde su visión, existe margen para implementar medidas que permitan escalar la producción en plazos más acotados.