Vista: un inversor árabe toma ganancia

Se trata de Abu Dhabi Investment Council, que en 2019 ingresó con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación emitidos por Vista.

La versión se conoce apenas horas después de una importante operación de compra en Vaca Muerta a Equinor.﻿

Un importante fondo de inversión, que de hecho es uno de los principales accionistas de la compañía, estaría cerca de vender parte de su participación de Vista Oil & Gas , la empresa de Miguel Galuccio, según información que publicó la agencia Bloomberg. La versión se conoce apenas horas después de una importante operación de compra en Vaca Muerta a Equinor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Abu Dhabi Investment Council, que en 2019 ingresó con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación emitidos por Vista.

La agencia internacional informa que el fondo vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de acciones de más de 10 millones, con un precio de colocación de entre u$s56,30 y u$s60,23. El monto de los papeles alcanza los u$s625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5%.

No se trata de una salida de la compañía de Galuccio, sino una toma de ganancias debido al fuerte incremento de las acciones que tuvo la empresa en los últimos años.

El mercado reaccionó negativamente a la versión y las acciones de Vista se hundieron hasta 8%.

Vista compró activos a Equinor en Vaca Muerta

Vista Energy acordó la compra de los activos que Equinor posee en Vaca Muerta, en una operación valuada en u$s712 millones netos, considerando las cesiones de participación acordadas con YPF, operador de ambos bloques. La transacción permitirá a Vista incorporar una participación del 25,1% en Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, dos áreas estratégicas de la formación no convencional.

El acuerdo contempla la adquisición inicial del 30% de Bandurria Sur y del 50% de Bajo del Toro, junto con la posterior cesión a YPF de un 4,9% y un 15%, respectivamente. Como resultado final, YPF continuará como operador y socio mayoritario en ambos desarrollos.

Con esta operación, Vista profundiza su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta, donde ya acumula inversiones superiores a los u$s6.500 millones, y refuerza su posicionamiento como productor y exportador de petróleo no convencional.

Producción, reservas y cierre previsto

Vista espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la renuncia —o no ejercicio— de los derechos de preferencia de YPF y Shell Argentina. Al momento del anuncio, YPF ya firmó la renuncia a dichos derechos, condicionada a la decisión de Shell.

Una vez completada la transacción, la compañía sumará unos 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que llevará su producción total proyectada por encima de los 150.000 boe/d. Además, incorporará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y 27.730 acres netos en el corazón productivo de Vaca Muerta.

Los activos adquiridos generaron durante 2025 un EBITDA estimado de u$s269 millones y aportarían flujo de caja positivo a partir de 2026, en línea con los objetivos financieros anunciados por la compañía.

Vaca Muerta

Detalles de la transacción y financiamiento

El acuerdo establece que el pago se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones:

u$s387 millones en efectivo

6,2 millones de ADS (acciones Serie A de Vista)

Adicionalmente, se prevé un pago contingente en cinco cuotas anuales, sujeto a la producción de los activos y al precio internacional del petróleo, siempre que el Brent se ubique por encima de los u$s65 por barril, con un tope de u$s80.

La operación será financiada con fondos propios y financiamiento bancario internacional. El crédito, de hasta u$s600 millones, será otorgado por un consorcio liderado por Santander, Citi e Itaú, con un plazo de cuatro años.

Cómo quedan los bloques

Tras el cierre de la operación, la estructura societaria quedará definida de la siguiente manera:

Bandurria Sur : YPF 44,9%, Shell Argentina 30% y Vista 25,1%.

Bajo del Toro: YPF 65% y Vista 35%.

Ambos bloques continuarán siendo operados por YPF.

Bandurria Sur abarca 56.464 acres y cuenta con 195 pozos en producción, con reservas probadas de 181 millones de barriles equivalentes al 100% de participación. Bajo del Toro, en tanto, suma 38.744 acres, 22 pozos activos y 24 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.